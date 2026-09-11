Condenaron a diez años de prisión al expolicía que intentó matar a su expareja en Gualeguaychú

Mariano Corvalán fue condenado este viernes a diez años de prisión efectiva por el intento de femicidio de su expareja, Carolina Huck. El exsargento de la Policía de Entre Ríos admitió haberle disparado con su arma reglamentaria durante el ataque ocurrido en agosto de 2025.

La pena quedó establecida en una audiencia de juicio abreviado encabezada por el juez Tobías Podestá. Corvalán reconoció su culpabilidad y renunció a los plazos previstos para apelar la sentencia.

El expolicía permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú. La víctima sobrevivió al disparo, pero sufrió graves secuelas y continúa con un tratamiento de rehabilitación.

El juicio por jurados estaba próximo a comenzar

La resolución se produjo pocos días antes del inicio del juicio por jurados, previsto para el 21 de septiembre. La selección de sus integrantes debía realizarse durante la jornada anterior.

Si el expediente avanzaba hasta esa instancia y Corvalán era declarado culpable, enfrentaba una pena mínima de 14 años. El acuerdo abreviado permitió fijar una condena de diez años de cumplimiento efectivo.

La calificación contempló el intento de femicidio agravado por violencia de género y el uso del arma reglamentaria que tenía asignada por su función pública.

El cambio de defensa abrió la negociación

Durante la última audiencia previa al acuerdo, el entonces abogado defensor Alfredo Vitale había solicitado que Corvalán cumpliera prisión domiciliaria hasta el comienzo del debate.

El pedido se fundamentó en un supuesto cuadro depresivo severo, pero fue rechazado después de las pericias médicas correspondientes. Horas más tarde, el imputado prescindió de los servicios del abogado particular.

Corvalán pidió ser representado por la defensa pública. El defensor oficial Pablo Ledesma planteó entonces la posibilidad de resolver la causa mediante un juicio abreviado a cambio de una reducción de la pena.

La querella y la Fiscalía aceptaron el acuerdo

La propuesta fue trasladada al abogado querellante Pablo Di Lollo y al Ministerio Público Fiscal, representado por Jorge Gutiérrez. Ambas partes aceptaron avanzar con el procedimiento abreviado, publicó R2820.

El acuerdo fue presentado ante el juez Tobías Podestá, quien presidió la audiencia y estableció la condena. Para acceder a esta modalidad, Corvalán debió admitir la autoría y responsabilidad penal en el ataque.

La aceptación evitó la realización del juicio por jurados que ya estaba programado y cerró la instancia destinada a determinar la culpabilidad del exintegrante de la fuerza.

El ataque contra Carolina Huck

El intento de femicidio ocurrió en agosto de 2025, en la vivienda situada en la zona de Gutenberg y La Rioja, donde Corvalán convivía con Carolina Huck y la hija que tenían en común.

Durante el ataque, el entonces policía disparó contra su expareja con el arma reglamentaria. La mujer quedó gravemente herida como consecuencia del impacto.

Después del disparo, Corvalán pidió una ambulancia al Hospital Centenario, colaboró con el traslado de la víctima y comunicó el hecho a la Jefatura Departamental de Policía.

Corvalán intentó quitarse la vida

Tras informar lo sucedido, el agresor intentó quitarse la vida frente a la vivienda. La intervención de los servicios de emergencia permitió asistirlo y posteriormente quedó detenido.

La investigación avanzó con diferentes medidas probatorias hasta que el caso quedó en condiciones de llegar a un juicio por jurados. Durante el proceso, el acusado permaneció privado de su libertad.

La condena dictada este viernes cerró esa etapa judicial. Carolina Huck, en tanto, continuaba con su recuperación debido a las graves consecuencias físicas ocasionadas por el disparo.