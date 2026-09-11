“La velocidad fue bastante menor”: qué dijo la defensa del conductor imputado por la muerte de Stefanía Sosa

El juez de Garantías Jorge Sueldo concedió el arresto domiciliario por 35 días a Miguel Aníbal Núñez, imputado por el siniestro vial ocurrido el 1º de agosto en el que murió Stefanía María Fernanda Sosa, de 35 años. El conductor había permanecido durante 40 días con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

La Fiscalía y la querella solicitaron que Núñez continuara alojado en la cárcel, mientras que la defensa se opuso y pidió que la medida de coerción se cumpliera en un domicilio. Finalmente, el magistrado aceptó el planteo defensivo.

El abogado Franco Azziani Cánepa, representante del acusado, explicó a Elonce que la resolución no implicó el levantamiento de la medida, sino una modificación en su modalidad de cumplimiento.

La resolución del juez de Garantías

“Hoy hemos celebrado una audiencia ante la magistratura del doctor Sueldo, quien está a cargo de este legajo, donde se ha decidido prorrogar la medida de coerción que pesa sobre mi defendido Miguel Núñez, pero con una variante”, indicó el abogado.

Azziani Cánepa precisó que el acusado se encontraba detenido en la unidad penal y que, a partir de la resolución, cumpliría la medida en una vivienda. “Se ha morigerado su situación y se le ha concedido un arresto domiciliario por el plazo de 35 días”, afirmó.

Además, señaló: “Tanto la Fiscalía como la querella peticionaron que la medida continuara en la unidad penal y esta defensa planteó una oposición a esa pretensión, solicitando que el arresto continuara en su domicilio. El juez lo ha entendido así y así lo ha dispuesto”.

Las restricciones impuestas a Núñez

El imputado tendrá prohibido abandonar la vivienda durante los 35 días establecidos. A esa condición se sumaron restricciones vinculadas con los testigos y las personas relacionadas con la investigación.

“Independientemente de la prohibición absoluta y general que tiene el señor Miguel Núñez de salir de su domicilio, se le han impuesto varias restricciones que son de rigor y particulares para el caso concreto”, detalló el defensor.

Entre las condiciones se estableció que no podrá contactarse con personas que hayan declarado como testigos o que pudieran ser convocadas en el futuro. Tampoco podrá mantener comunicación con quienes tengan alguna vinculación con el expediente.

Prohibición de contacto con la familia de la víctima

La resolución también dispuso una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con los familiares de Stefanía Sosa.

“Tiene absolutamente prohibido realizar cualquier tipo de contacto con la familia de quien fuera en vida Stefanía Sosa y sus restantes familiares, ya sea de manera personal o por interpósita persona”, puntualizó Azziani Cánepa.

La pareja de Núñez y madre de sus dos hijas menores quedó como garante de la medida. Según explicó el abogado, la mujer suscribió el acta compromisoria correspondiente para que el imputado pudiera cumplir el arresto en la vivienda.

Los pasos pendientes en la investigación

La causa se inició a partir del siniestro vial ocurrido el 1º de agosto. Durante los primeros 40 días se tomaron declaraciones testimoniales y se incorporaron informes y otras evidencias.

La investigación aguardaba los resultados de los análisis realizados sobre el teléfono celular de Núñez.

“El señor Núñez ha prestado el consentimiento para que su teléfono sea revisado y se ha peritado. Ese informe todavía no ha llegado y estamos a la espera”, manifestó.

La querella anticipó nuevos testigos

Durante la audiencia, la querella informó que podría presentar otras personas como testigos.

“Vamos a estar a la espera de que identifique esos testigos y los presente, y después de eso la investigación seguirá su curso”, explicó el letrado.

Azziani Cánepa consideró que, una vez concluida la etapa investigativa, la Fiscalía podría solicitar la elevación del expediente a juicio. Aclaró, sin embargo, que esa definición corresponderá a una instancia procesal posterior.

La imputación contra el conductor

Núñez está imputado por homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo. La acusación también comprende las lesiones graves sufridas por la madre de la víctima, Carolina Gavilán.

Stefanía Sosa murió en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto, mientras que sus padres resultaron lesionados. El siniestro involucró a la Toyota SW4 conducida por Núñez.

Entre los elementos incorporados al expediente figura el resultado de la alcoholemia practicada al acusado, que arrojó 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre. También se sumó una estimación preliminar sobre la velocidad de circulación de la camioneta.

La defensa cuestionó el dato sobre la velocidad

Una pericia preliminar indicó que la Toyota SW4 habría circulado a aproximadamente 140 kilómetros por hora al momento del impacto. La defensa, sin embargo, anticipó que discutirá ese valor cuando la causa avance.

“Esas evidencias y esos informes serán tenidos en cuenta el día de mañana cuando el señor Núñez efectivamente enfrente un juicio y se dilucide su responsabilidad penal”, expresó Azziani Cánepa.

Choque fatal en Circunvalación: prisión domiciliaria al conductor de la camioneta

El abogado añadió que analizarán si los valores fueron obtenidos y cotejados correctamente. “La velocidad final no fue la que se anda diciendo o la que se constituyó como verdad, como que venía a 140. Fue bastante menor. Estamos a la espera de un informe final para corroborar ese dato”, aseguró.

La causa continuará en etapa investigativa

La resolución de Sueldo modificó el lugar donde Núñez cumplirá la medida de coerción, pero no alteró su condición de imputado ni significó una definición sobre su responsabilidad penal.

Durante los próximos 35 días, el acusado deberá permanecer en el domicilio fijado, respetar las prohibiciones de contacto y quedar sujeto al control judicial correspondiente.

En paralelo, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas y aguardará los informes pendientes. Una vez finalizada esa instancia, deberá resolver si solicita la remisión de la causa a juicio.