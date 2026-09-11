Tras 40 días en la cárcel, dieron domiciliaria al imputado por la muerte de Stefanía Sosa

El choque fatal en Paraná en el que murió Stefanía Sosa tuvo este viernes una novedad judicial: el juez de Garantías Jorge Sueldo concedió el arresto domiciliario a Miguel Aníbal Núñez, el conductor imputado por el siniestro vial ocurrido el 1 de agosto en avenida Circunvalación.

Núñez, ferretero de 44 años, había permanecido durante 40 días bajo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. Según supo Uno Entre Ríos, en una audiencia desarrollada en los Tribunales de la capital entrerriana, el magistrado resolvió morigerar la medida de coerción y dispuso que cumpla arresto domiciliario durante los próximos 35 días.

El acusado está imputado por homicidio imprudente agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo. Durante la audiencia, la fiscal Valeria Vílchez y el abogado querellante Iván Vernengo solicitaron que continuara alojado en la cárcel por otros 35 días.

Los argumentos para otorgar la domiciliaria

La defensa, representada por Franco Azziani Cánepa, se opuso al pedido y solicitó la domiciliaria al considerar que actualmente no existen riesgos de fuga ni posibilidades de entorpecer la investigación. Finalmente, el juez hizo lugar a este planteo y modificó las condiciones de detención.

El abogado sostuvo que la investigación penal se encuentra avanzada porque ya declararon testigos considerados fundamentales, entre ellos dos personas que estuvieron con Núñez el día del hecho. También fueron incorporadas las grabaciones de cámaras de seguridad que registraron la colisión.

Una de las declaraciones pendientes es la de Carolina Gavilán, madre de Stefanía y sobreviviente del choque. La mujer sufrió graves lesiones y permaneció internada en el Hospital San Martín. Según informó la Fiscalía durante la audiencia, recibió el alta médica el 5 de septiembre.

Alcoholemia positiva y una pericia sobre la velocidad

Entre las pruebas que sustentan la acusación figura el resultado de alcoholemia practicado al conductor, que arrojó 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre. A ello se suma una pericia preliminar según la cual la Toyota SW4 que manejaba Núñez circulaba a unos 140 kilómetros por hora al momento del impacto.

El siniestro ocurrió durante la mañana del sábado 1 de agosto. Núñez circulaba de norte a sur por avenida Circunvalación y, al llegar a la intersección con calle Churruarín, la camioneta embistió desde atrás a una Renault Express en la que viajaban tres integrantes de una familia.

El utilitario era conducido por Gustavo Sosa, de 61 años, acompañado por su esposa Carolina Gavilán, de 52, y la hija de ambos, Stefanía María Fernanda Sosa, de 35. La joven falleció en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto, mientras que sus padres resultaron lesionados.

Cómo ocurrió el choque fatal

De acuerdo con las actuaciones iniciales explicadas por el jefe de Operaciones de la Departamental Paraná, Jorge Pérez, la principal hipótesis indica que la Renault Express estaba detenida aguardando la habilitación del semáforo cuando fue impactada por la camioneta.

La familia había salido de su vivienda pocos minutos antes. Carolina y Stefanía se dirigían a cumplir su jornada laboral en el hogar de adultos mayores San Vicente de Paúl cuando ocurrió el choque.

Tras la resolución de este viernes, Núñez continuará privado de su libertad, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario por 35 días. Mientras tanto, la investigación seguirá con las medidas pendientes para determinar las responsabilidades penales por el siniestro que provocó la muerte de Estefanía Sosa.