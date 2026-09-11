Provincia por provincia: cómo cambió el empleo privado y dónde se registraron las mayores caídas

El empleo privado registrado retrocedió en junio a nivel nacional y quedó en su menor volumen de los últimos 50 meses. Una por una, la situación de pérdida de empleo en cada provincia que no para de profundizarse. El detalle.
El empleo privado registrado volvió a retroceder en junio en la Argentina: se perdieron 6.261 puestos de trabajo respecto de mayo, una disminución mensual del 0,1%. En Entre Ríos, en cambio, hubo una leve recuperación mensual de 94 trabajadores formales, aunque la comparación interanual y con noviembre de 2023 continuó mostrando números negativos.
A nivel nacional, la cantidad de asalariados formales del sector privado se ubicó en 6.126.400 personas. Según el informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre cifras de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS-SIPA), se trató del volumen de empleo más bajo de los últimos 50 meses.
La comparación con junio de 2025 mostró una contracción nacional del 1,9%, equivalente a unos 121.000 puestos menos. Frente a noviembre de 2023, la reducción llegó al 3,9% y representó una pérdida acumulada estimada en 246.312 empleos privados registrados.
Qué pasó con el empleo en Entre Ríos
Entre Ríos se ubicó entre las jurisdicciones que lograron mejorar levemente durante junio. El empleo privado formal aumentó 0,1% respecto de mayo, lo que significó la incorporación de 94 puestos de trabajo durante el mes.
Sin embargo, el resultado cambió al ampliar el período de comparación. Frente a junio de 2025, la provincia exhibió una caída del 1%, equivalente a 1.388 empleos registrados menos. En relación con noviembre de 2023, el retroceso alcanzó el 2,8%, con una pérdida acumulada de 3.872 puestos.
El comportamiento entrerriano acompañó así la tendencia general de deterioro observada en buena parte del país cuando se analiza un período más extenso, pese al pequeño incremento registrado durante el último mes relevado.
Solo dos provincias superaron el nivel de noviembre de 2023
De acuerdo con el reporte, 14 jurisdicciones tuvieron bajas mensuales durante junio. Si la comparación se realiza contra noviembre de 2023, solamente Neuquén y Río Negro consiguieron ubicarse por encima del nivel que tenían en ese momento.
Neuquén encabezó la evolución positiva con un crecimiento acumulado del 8,7%, equivalente a 12.430 empleos adicionales. También tuvo una expansión interanual del 5,2% y avanzó 0,8% durante junio, con 1.287 nuevos puestos.
Río Negro, en tanto, prácticamente no tuvo variación mensual, pero mostró una suba interanual del 3,6%, con 3.851 puestos adicionales. Frente a noviembre de 2023, acumuló una mejora del 3,3%, equivalente a 3.646 empleos.
Las provincias con las mayores caídas
En el otro extremo aparecieron Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja. La primera acumuló una reducción del 17,9% frente a noviembre de 2023, con 6.798 empleos menos. Además, presentó una caída interanual del 13,1%, la más pronunciada del país.
Santa Cruz retrocedió 16,1% respecto de noviembre de 2023, equivalente a 9.776 puestos, pese a que en junio registró una recuperación mensual del 0,8%. La Rioja, por su parte, acumuló una contracción del 12%, con 3.933 trabajadores registrados menos.
También se observaron bajas significativas desde noviembre de 2023 en Formosa (-11,8%), Misiones (-11,5%), Catamarca (-11%), Chaco (-10,5%) y Santiago del Estero (-9,1%). San Luis registró una disminución del 8,3%.
Buenos Aires concentró la mayor pérdida de puestos
Por volumen absoluto, Buenos Aires fue la jurisdicción más afectada. Durante junio perdió 5.237 empleos privados registrados, una baja mensual del 0,3%. En términos interanuales, acumuló 48.564 puestos menos.
La comparación con noviembre de 2023 mostró una reducción todavía mayor: 90.103 empleos, equivalente a una contracción del 4,5%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, sumó 1.887 puestos durante junio, aunque continuó por debajo de sus niveles anteriores: perdió 23.242 empleos interanuales y 44.955 frente a noviembre de 2023.
Entre las principales provincias productivas también hubo resultados negativos. Córdoba perdió 631 empleos durante junio y acumuló una caída de 18.520 desde noviembre de 2023, mientras que Santa Fe registró 1.274 puestos menos en el mes y una reducción acumulada de 16.273.
Industria y construcción, entre los sectores más afectados
El deterioro del empleo registrado también mostró fuertes diferencias según la actividad económica. Al comparar junio con noviembre de 2023, once sectores presentaron niveles inferiores y solamente tres consiguieron mejorar: agro, pesca y enseñanza.
La industria manufacturera estuvo entre las actividades con mayor pérdida absoluta. Según el reporte, acumuló una reducción del 7,4%, equivalente a 88.496 empleos formales menos desde noviembre de 2023.
La construcción, por su parte, registró una caída del 14,2% y perdió 62.700 puestos durante el mismo período. En explotación de minas y canteras, la contracción alcanzó el 8,1%, con una reducción de 7.676 trabajadores registrados.
El mapa laboral provincia por provincia
Además de Entre Ríos, durante junio tuvieron variaciones mensuales positivas CABA (+0,1%), Catamarca (+0,8%), Chaco (+0,1%), Formosa (+0,1%), La Pampa (+0,3%), Neuquén (+0,8%), Santa Cruz (+0,8%) y Tucumán (+0,1%). Río Negro permaneció prácticamente estable.
Entre las jurisdicciones con retrocesos mensuales estuvieron Buenos Aires (-0,3%), Chubut (-0,2%), Córdoba (-0,1%), Corrientes (-0,1%), Jujuy (-0,3%), La Rioja (-1%), Mendoza (-0,2%), Misiones (-0,2%), Salta (-0,2%), San Juan (-0,4%), San Luis (-0,2%), Santa Fe (-0,3%), Santiago del Estero (-1%) y Tierra del Fuego (-1,3%).
El panorama de largo plazo fue más generalizado: salvo Neuquén y Río Negro, todas las jurisdicciones permanecieron por debajo del empleo privado registrado que tenían en noviembre de 2023. San Juan presentó la menor diferencia negativa, con una baja del 0,5%, equivalente a 422 puestos.
Así, aunque algunas provincias —entre ellas Entre Ríos— mostraron una recuperación puntual durante junio, el informe señaló que el empleo privado formal a nivel nacional continuó por debajo de los registros interanuales y de los existentes en noviembre de 2023.