Argentina perdió unas 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Milei

Argentina perdió unas 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, lo que representó un promedio aproximado de 33 firmas por día, según un informe elaborado por Fundar que analizó la evolución del entramado empresarial del país.

La reducción no se distribuyó de manera uniforme entre las diferentes actividades económicas. El retroceso se concentró principalmente en los sectores comercial, transporte, inmobiliario e industrial, mientras otras ramas registraron la incorporación de nuevas firmas.

Entre las actividades que mostraron una evolución positiva aparecieron los servicios personales y administrativos, los hidrocarburos y la minería. Sin embargo, esas incorporaciones no alcanzaron para compensar la cantidad de empresas que dejaron de operar en el resto de los sectores analizados.

Consumo y costos, entre los factores analizados

El estudio relacionó la evolución del número de empresas con distintos indicadores económicos registrados durante el período. Entre ellos mencionó una caída del 10% en el consumo masivo, incluyendo las operaciones realizadas mediante comercio electrónico.

Otro de los elementos señalados fue la evolución de los servicios públicos. Según los datos incluidos en el informe, la canasta correspondiente a esos gastos acumuló un incremento del 249% en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación.

De esta manera, las empresas debieron afrontar un escenario caracterizado simultáneamente por una reducción de la demanda en determinados mercados y un incremento de algunos de los costos asociados a su funcionamiento.

El efecto de la apreciación del peso

Fundar también incluyó entre los factores analizados la apreciación del peso argentino. De acuerdo con el reporte, la moneda habría registrado una apreciación cercana al 30% desde fines de 2023.

El informe planteó que esa evolución cambiaria incidió sobre los costos de producción de bienes y servicios elaborados en Argentina y aumentó las dificultades competitivas para determinadas empresas que operan en el mercado local.

La situación presentó, no obstante, diferencias importantes según la actividad. Mientras algunos sectores vinculados con los servicios, los hidrocarburos y la minería incorporaron empresas, otros vinculados con el mercado interno concentraron una parte significativa de las bajas.

Un escenario dispar entre los distintos sectores

La pérdida neta de aproximadamente 31.000 empresas reflejó así un comportamiento heterogéneo dentro de la economía argentina, con sectores que lograron ampliar la cantidad de firmas y otros que registraron una contracción.

El comercio y la industria quedaron entre las actividades alcanzadas por esa reducción, junto con el transporte y el sector inmobiliario. Del otro lado, las nuevas empresas surgidas en determinadas ramas no tuvieron una magnitud suficiente para revertir el resultado general.

El informe ubicó la evolución del entramado empresarial en un período atravesado por cambios en el consumo, los costos de los servicios y el valor relativo del peso, variables que tuvieron distinta incidencia según el sector y las características de cada actividad.