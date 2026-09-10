La inflación de alimentos fue del 1,7% en agosto: los productos que subieron y los que bajaron de precio

La inflación de alimentos fue del 1,7% en agosto.

La inflación de alimentos alcanzó el 1,7% en agosto. El dato mensual coincidió con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también fue del 1,7%, de acuerdo con lo que informó este jueves el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

Durante los primeros ocho meses del año, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza del 22,1%, lo que representó 0,8 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (21,3%).

Los productos y su variación

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: cebolla, zapallo anco, banana, papa, batata, fideos secos, filet de merluza, galletitas dulces, pan francés y harina de trigo.

En agosto, respecto del mes previo, con una suba de 2,2%, la Patagonia y el Noreste fueron las regiones en las que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguidas por Noroeste (2%), Cuyo (1,9%), Pampeana (1,7%) y GBA (1,4%).

En la comparación anual, la suba del rubro fue de 34,9%, lo que significó 1,4 puntos porcentuales por encima del IPC, con la región Noreste con el aumento más alto (41,8%), seguida por el Noroeste (37,3%), Pampeana (34,9%), Cuyo (34,8%), GBA (34,3%) y Patagonia (30%).

Los 10 alimentos que más subieron de precio en agosto

En agosto, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de julio son los siguientes:

Cebolla: 42,7%.

Zapallo anco: 35,5%.

Banana: 30,4%.

Papa: 22%.

Batata: 9,6%.

Fideos secos tipo guisero: 4,5%.

Filet de merluza fresco: 4,4%.

Galletitas dulces envasadas sin relleno: 4,3%.

Pan francés tipo flauta: 3,8%.

Harina de trigo común 000: 3,8%.

Por encima de la inflación general (1,7%), subieron también galletitas de agua envasadas (3,4%), queso pategrás (2,6%), tomate entero en conserva (2,4%), queso cremoso (2,3%), aceite de girasol (2,2%), jamón cocido (2%) y sal fina (1,8%).

Los alimentos que bajaron de precio en agosto

En gasto también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con julio. Fueron los siguientes:

Lechuga: -18,8%.

Tomate redondo: -17,5%.

Salchichón: -3,8%.

Pan de mesa: -2,6%.

Limón: -2,3%.

Manzana deliciosa: -1,6%.

Yogur firme: -1,4%.

Naranja: -0,9%.

Pollo entero: -0,5%.

Paleta: -0,4%.