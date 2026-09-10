Crimen de Sebastián Barreto: hubo incidentes durante el traslado de los detenidos

Se registraron incidentes durante el traslado de los detenidos por el homicidio de Sebastián Barreto, ocurrido el 15 de julio en Diamante. Los episodios se produjeron este jueves, luego de una movilización encabezada por la madre de la víctima en la plaza San Martín.

Familiares, amigos y vecinos se concentraron para exigir avances en la investigación y el esclarecimiento del crimen. La causa continuaba bajo intervención de la Fiscalía y mantenía a cinco personas detenidas, quienes fueron trasladadas desde Diamante hacia la Unidad Penal de Paraná.

Disturbios durante marcha en pedido de justicia por Sebastián Barreto en Diamante

Cuando se desarrollaba el operativo, se produjeron empujones entre manifestantes y efectivos policiales. Los agentes se encontraban apostados en el sector para custodiar el desplazamiento de los detenidos, mientras los participantes de la marcha repetían el grito de “asesinos”.

El reclamo de la familia

La movilización estuvo encabezada por Mónica González, madre de Sebastián Barreto, y reunió a vecinos que acompañaron el pedido de justicia. La convocatoria se hizo visible mediante carteles, banderas y una pancarta sostenida por los presentes en el centro de la plaza.

Incidentes durante el traslado de cinco detenidos (captura de video)

“Justicia por Sebastián. No queremos olvido, queremos justicia. Su vida importa, su historia importa”, expresaba la bandera principal que acompañó la concentración.

La manifestación se realizó después de una reunión que los familiares mantuvieron con los fiscales que intervenían en el expediente. No se difundieron detalles sobre los temas abordados durante el encuentro ni sobre las medidas que se adoptarían en la siguiente etapa de la investigación.

Cinco detenidos por el crimen

Sebastián Barreto tenía 31 años y murió después de recibir una lesión provocada con un elemento cortopunzante durante la noche del 15 de julio. El ataque ocurrió en la esquina de las calles Belgrano y Doctor Materi, en el centro de Diamante.

El hombre fue encontrado con heridas y trasladado al Hospital San José, donde se constató su fallecimiento. La autopsia determinó que había sufrido golpes y una lesión que afectó el pulmón derecho y estructuras vasculares.

Reclamo de justicia en Diamante (fuente Blanca Ciudad Noticias)

Aunque el ataque coincidió con una concentración de personas por un partido de la Selección argentina, los investigadores descartaron que el homicidio tuviera relación con esos festejos. La causa quedó orientada a reconstruir la secuencia previa y determinar la intervención atribuible a cada sospechoso.

Días después del crimen, la Policía desarrolló cuatro allanamientos simultáneos en diferentes barrios. Los procedimientos concluyeron con la detención de cinco hombres de 50, 45, 36, 25 y 23 años, además del secuestro de armas de fuego, elementos cortantes, vehículos, teléfonos y prendas que debían ser sometidos a pericias.

Entre los detenidos se encontraba Santiago S., de 36 años, quien había integrado el plantel profesional de Colón de Santa Fe. Hasta las primeras etapas de la investigación, las autoridades no habían informado públicamente qué participación se atribuía a cada una de las personas arrestadas.

El traslado hacia Paraná

Este jueves se dispuso el traslado de los cinco detenidos hacia la Unidad Penal de Paraná. La medida se concretó con un operativo policial que coincidió con la presencia de familiares y vecinos movilizados por el crimen.

Sebastián Barreto, víctima de homicidio en Diamante.-

Al producirse la salida, algunos manifestantes se acercaron al cordón de seguridad y se generaron empujones con los policías. Los presentes expresaron su rechazo hacia los detenidos y reiteraron el pedido para que el homicidio fuera esclarecido.

Fuentes policiales de la Jefatura de Diamante confirmaron a Elonce que “no hubo incidentes mayores; solo un cruce de palabras”. Si bien en las imágenes se observa el desborde de los manifestantes, desde la fuerza recalcaron que el incidente “no pasó a mayores”. “Hubo presencia policial para prevenir esa situación”, se indicó.