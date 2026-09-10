Aspirantes a guardavidas de Paraná organizan un matebingo para financiar sus prácticas

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela de Guardavidas de Paraná realizará este domingo 13 de septiembre un matebingo para recaudar fondos destinados al viaje de prácticas a Pinamar. Actualmente, 28 aspirantes se forman con clases teóricas y entrenamientos acuáticos.
El matebingo de la Escuela de Guardavidas de Paraná se realizará este domingo 13, desde las 15 horas, con el objetivo de recaudar fondos para que los aspirantes puedan concretar las prácticas finales de su formación profesional en el mar, que este año tendrán lugar en Pinamar.
Stefano Salcedo, aspirante a guardavidas, indicó a Elonce que la actividad tendrá lugar en la Escuela Congreso de Oriente, ex Escuela Sarmiento. La entrada anticipada tendrá un valor de $1.500, mientras que en puerta costará $2.000. En ambos casos se incluirá un cartón.
"Empezamos la organización hace dos semanas aproximadamente. Venimos juntando muchísimos premios", contó Salcedo. Además, explicó que continúan recibiendo donaciones y que las entradas anticipadas pueden solicitarse mediante los contactos difundidos por la institución.
Una formación con prácticas en pileta, río y mar
Giuliano Monzi, coordinador de la Escuela de Guardavidas, explicó a Elonce que actualmente cuentan con 28 aspirantes que desde marzo realizan sus prácticas acuáticas en las instalaciones del Club Atlético Talleres. Allí desarrollan materias vinculadas con natación, rescate y salvamento.
"Dentro de la formación profesional tienen prácticas en pileta, en río y en el mar. Este año las prácticas en el mar se van a realizar en la ciudad de Pinamar”, señaló Monzi. Por ese motivo, buscan recaudar fondos para que todo el grupo pueda participar de la experiencia.
La formación de guardavidas comenzó en marzo y combina contenidos teóricos y prácticos. Las clases teóricas se desarrollan en el Instituto de Educación Superior, mientras que natación, rescate y salvamento se practican en Talleres. Próximamente también comenzarán los entrenamientos en el río.
Una experiencia clave para completar la formación
La escuela funciona desde 2023 y este ciclo comenzó con 30 aspirantes. La cantidad de egresados depende de la aprobación de las diferentes materias y evaluaciones previstas durante el año.
Sobre el viaje a Pinamar, Salcedo destacó que representa una instancia fundamental. "Es como la frutillita del postre. Sería una experiencia hermosa estar en el mar, aprender de esa capacitación y prepararnos para ese ambiente acuático", expresó.
Desde la Escuela de Guardavidas invitaron a familias y vecinos a participar del matebingo. También indicaron que quienes quieran colaborar o adquirir entradas pueden contactarse mediante el perfil de Instagram de la institución.