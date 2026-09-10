Jornada pública en Paraná para concientizar y reclamar políticas de salud mental en la provincia

REDACCIÓN ELONCE
Organizaciones realizaron una jornada de sensibilización en Plaza 1º de Mayo de Paraná por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La Mesa por la Salud Mental reclamó la emergencia provincial, mayor presupuesto y equipos interdisciplinarios.
La emergencia en salud mental en Entre Ríos fue uno de los principales reclamos planteados este jueves durante una jornada pública de sensibilización y concientización realizada en Plaza 1º de Mayo de Paraná, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
La actividad reunió a integrantes de la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, profesionales, organizaciones comunitarias y representantes universitarios. Además de brindar información a quienes transitaban por el centro paranaense, plantearon la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir y atender situaciones vinculadas con la salud mental.
Sandra Cislaghi, integrante de la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, sostuvo ante Elonce que el objetivo es que la fecha "no sea un día más". En ese sentido, explicó: "Queremos sensibilizar y concientizar, pero principalmente estamos aquí para reclamar la declaración de emergencia en salud mental en la provincia".
Reclamo por presupuesto y equipos interdisciplinarios
Cislaghi remarcó que detrás de las estadísticas existen familias y comunidades atravesadas por situaciones de profundo dolor. "No queremos que quede el número porque nos preocupamos y nos ocupamos", señaló, al tiempo que pidió políticas públicas con presencia efectiva en los distintos territorios de Entre Ríos.
Desde la Mesa reclamaron equipos interdisciplinarios capaces de acompañar a las personas y respuestas estatales oportunas. "Que no sea un eslogan cuidar la vida, sino que sea una decisión política contundente, que haya un presupuesto contundente", expresó Cislaghi. También recordó que las organizaciones elaboraron un proyecto de ley que cuenta con estado parlamentario.
En tanto, Ayelén Lambert, licenciada en Psicología de la Agencia por Salud Mental de Entre Ríos, vinculó el abordaje de la salud mental con las condiciones sociales, económicas y laborales. "Es imposible pensar la salud mental desarticulada del contexto social, político y económico", planteó. Además, señalaron que garantizar alimentación, educación, vivienda y trabajo también forma parte de una estrategia integral de cuidado.
La importancia de acompañar y acceder rápidamente a la atención
La profesional hizo especial hincapié en la importancia de acercarse a una persona que atraviesa un padecimiento, escucharla y acompañarla en la búsqueda de ayuda. Sin embargo, advirtieron que esa red de contención necesita contar con un sistema sanitario capaz de brindar una respuesta rápida.
"Si el Estado no responde con una intervención más o menos inmediata, porque no se puede esperar dos o tres meses para acceder a un turno, la problemática se agrava", señaló. Lambert también mencionó las apuestas digitales entre adolescentes y jóvenes como una problemática emergente que requiere atención y políticas específicas.
De la jornada participó también el movimiento social y comunitario "Ni Un Pibe Menos Por La Droga". La referente Candela Bernardi explicó que durante el evento se difundieron diferentes recursos disponibles para solicitar asistencia, entre ellos la línea 135 y contactos de hospitales y centros de salud. Asimismo, se instalaron buzones para que las personas pudieran compartir pensamientos y reflexiones sobre la temática.
Prevención, atención y acompañamiento posterior
Las integrante del movimiento remarcó que las políticas deben contemplar la prevención, la atención y la posvención, entendida como el acompañamiento a familiares y allegados luego de una situación de suicidio. También destacó el acceso al deporte, la vivienda y el trabajo como factores que contribuyen al bienestar de las comunidades.
Desde la Facultad de Ingeniería de UNER, el docente de la cátedra de Salud Pública, Fernando Sassetti, explicó que con el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas desde hace varios años trabajan junto con espacios comunitarios para desarrollar herramientas destinadas a mejorar el acompañamiento de personas que atraviesan problemas de salud mental.
"Lo que hoy tenemos como sistema de salud no alcanza", señaló. Desde el ámbito universitario indicó, además, que trabajan para facilitar que los estudiantes puedan pedir ayuda y recibir acompañamiento.