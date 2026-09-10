Bomberos Voluntarios de Paraná se sumaron al sirenazo nacional para reclamar fondos adeudados

REDACCIÓN ELONCE
Bomberos Voluntarios realizaron un sirenazo para exigir la distribución de recursos destinados a unos 1.200 cuarteles. Jorge Vallejo explicó a Elonce que algunas instituciones afrontaban dificultades para comprar combustible.
Bomberos Voluntarios realizaron un sirenazo nacional para reclamar fondos adeudados y exigir que el Gobierno nacional distribuya los recursos correspondientes al sistema de voluntariado. El cuartel de Paraná se sumó este jueves a la medida convocada en distintos puntos del país.
Las sirenas se activaron a las 10 para visibilizar la situación que atraviesan numerosas asociaciones. Desde el sector sostienen que parte del dinero previsto por ley había sido recaudado, pero aún no había llegado a todos los cuarteles.
Jorge Vallejo, referente de Bomberos Voluntarios de Paraná, explicó a Elonce que la institución local participó de la protesta en respaldo a los establecimientos afectados. “Estamos reclamando y en solidaridad con el resto de los cuarteles porque no han cobrado los subsidios”, señaló.
El reclamo por los fondos
Vallejo sostuvo que existe un remanente de fondos que debe distribuirse entre aproximadamente 1.200 cuarteles de todo el país. Durante la entrevista mencionó una deuda inicial de 29.000 millones de pesos y luego indicó que el monto pendiente ascendería a 59.000 millones.
El referente afirmó que esos recursos se originaron en una recaudación dispuesta por ley y que el Estado nacional debe transferirlos a las asociaciones de bomberos voluntarios. “El Estado nacional lo cobró y no lo repartió a los cuerpos de bomberos”, manifestó.
También indicó que las transferencias comenzaron a llegar a algunas instituciones, aunque el reclamo continúa porque todavía quedan cuarteles sin recibir el dinero. La protesta apunta a conseguir la regularización del proceso y conocer el destino del remanente señalado por el sector.
Los fundamentos de la protesta
Vallejo explicó que el cuartel de Paraná mantiene una situación operativa estable, aunque advirtió que otras entidades del país afrontan dificultades para sostener sus servicios. Algunas, según indicó, no cuentan con recursos suficientes para adquirir combustible o movilizar las unidades.
“Nuestra situación, dentro de todo, está bien. Pero hay otros cuarteles que no tienen para moverse, no tienen combustible, no tienen absolutamente nada”, expresó el bombero voluntario.
En la oportunidad, Vallejo aseguró que existen cuarteles que habían reducido o interrumpido sus salidas debido a la imposibilidad de cubrir los gastos necesarios para atender emergencias.
Así también, el referente del cuartel paranaense también relacionó el reclamo con la necesidad de contar con equipamiento y recursos ante posibles eventos climáticos. En ese sentido, mencionó los pronósticos vinculados con el fenómeno de El Niño y la posibilidad de que aumentara la demanda de intervenciones.
Los fondos reclamados resultan necesarios para comprar combustible, mantener vehículos y renovar equipos de protección. Las asociaciones también los utilizan para sostener las instalaciones y garantizar la disponibilidad del personal ante incendios, siniestros viales, inundaciones y otras emergencias.