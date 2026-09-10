Un adolescente tomó el auto de sus padres sin permiso y volcó en Concordia

Un adolescente protagonizó un vuelco durante la madrugada de este jueves en Concordia, luego de salir a conducir un automóvil perteneciente a sus padres sin contar con su autorización. El siniestro ocurrió en la zona de Benito Legerén y motivó la intervención de la Policía de Entre Ríos y personal municipal de Tránsito.

Según la información difundida por el Área de Tránsito de la Municipalidad, el vehículo perdió el control mientras circulaba por el sector y posteriormente terminó volcado. Las circunstancias precisas que provocaron la pérdida de dominio no fueron informadas.

Al intervenir en el lugar, las autoridades constataron que el conductor era menor de edad. De acuerdo con la versión oficial, el adolescente habría tomado previamente las llaves del automóvil de sus padres y salido a circular sin permiso.

Le realizaron un control de alcoholemia

Durante el procedimiento desarrollado en Concordia, los agentes sometieron al menor a una prueba de alcoholemia para determinar si había consumido bebidas alcohólicas antes del siniestro.

El resultado fue negativo y marcó 0,00. De esta manera, el control descartó presencia de alcohol al momento de la intervención realizada durante las primeras horas de este jueves.

Desde el municipio no se brindaron precisiones sobre eventuales lesiones del adolescente ni sobre otras personas involucradas en el vuelco. Tampoco se detallaron daños materiales ocasionados durante el episodio.

El automóvil quedó retenido

Además del control realizado al conductor, los inspectores verificaron la situación documental del rodado. Según el reporte oficial, no se contaba con la documentación obligatoria necesaria durante el procedimiento.

Ante esa irregularidad, los agentes dispusieron la retención del automóvil. La intervención del Área de Tránsito se produjo luego de un pedido de colaboración realizado por la Policía de Entre Ríos tras registrarse el siniestro.

El episodio ocurrió en Benito Legerén, una zona ubicada al sur de Concordia, y quedó bajo actuación de las autoridades que participaron del operativo. El vehículo permaneció retenido después del procedimiento y del control efectuado al conductor menor de edad.