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Un auto volcó tras salirse de la calle y el conductor resultó ileso

Un auto volcó en Chajarí luego de que su conductor perdiera el control y se saliera de la calle. El Chevrolet Corsa terminó con las cuatro ruedas hacia arriba y el automovilista, de 53 años, resultó ileso.

8 de Septiembre de 2026
Un auto volcó en Chajarí y el conductor resultó ileso.
Un auto volcó en Chajarí y el conductor resultó ileso. Foto: (PER).

Un auto volcó en Chajarí luego de que su conductor perdiera el control y se saliera de la calle. El Chevrolet Corsa terminó con las cuatro ruedas hacia arriba y el automovilista, de 53 años, resultó ileso.

Un auto volcó en Chajarí durante la mañana de este martes, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo mientras circulaba por avenida Yrigoyen. Pese a las características del siniestro, el hombre de 53 años resultó ileso.

 

El accidente ocurrió en inmediaciones de la intersección de avenida Yrigoyen y Gregorio Pérez. El vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa Classic que circulaba por Yrigoyen en dirección norte.

Por motivos que se intentaban establecer, al aproximarse a la esquina el automovilista perdió el dominio del rodado, salió de la arteria y terminó volcando.

 

El conductor no sufrió lesiones

 

Como consecuencia de la maniobra, el Chevrolet quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, en una posición que evidenció la magnitud del vuelco.

A pesar del impacto, se informó que el conductor logró salir sin lesiones y no fue necesario lamentar personas heridas.

Las circunstancias que provocaron que el automovilista perdiera el control del vehículo no habían sido precisadas.

Temas:

Chajarí vuelco Auto
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