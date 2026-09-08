Un auto volcó tras salirse de la calle y el conductor resultó ileso

Un auto volcó en Chajarí luego de que su conductor perdiera el control y se saliera de la calle. El Chevrolet Corsa terminó con las cuatro ruedas hacia arriba y el automovilista, de 53 años, resultó ileso.
Un auto volcó en Chajarí durante la mañana de este martes, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo mientras circulaba por avenida Yrigoyen. Pese a las características del siniestro, el hombre de 53 años resultó ileso.
El accidente ocurrió en inmediaciones de la intersección de avenida Yrigoyen y Gregorio Pérez. El vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa Classic que circulaba por Yrigoyen en dirección norte.
Por motivos que se intentaban establecer, al aproximarse a la esquina el automovilista perdió el dominio del rodado, salió de la arteria y terminó volcando.
El conductor no sufrió lesiones
Como consecuencia de la maniobra, el Chevrolet quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, en una posición que evidenció la magnitud del vuelco.
A pesar del impacto, se informó que el conductor logró salir sin lesiones y no fue necesario lamentar personas heridas.
Las circunstancias que provocaron que el automovilista perdiera el control del vehículo no habían sido precisadas.