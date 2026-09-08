Allanaron una vivienda por la muerte de un perro y secuestraron un revólver y una mira telescópica

REDACCIÓN ELONCE
Allanaron una vivienda por la muerte de un perro tras la denuncia de su dueña, quien aseguró que habían amenazado con matar a su mascota. La Policía secuestró un revólver calibre .22 y municiones. Un hombre de 62 años quedó supeditado a la causa.
Allanaron una vivienda por la muerte de un perro este martes en Santa Anita, departamento Uruguay, y secuestraron un revólver calibre .22 Largo y municiones. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación iniciada luego de que una mujer encontrara sin vida a su caniche en la vía pública.
El operativo fue realizado alrededor de las 12:40 por efectivos de la Comisaría de Santa Anita en una propiedad ubicada sobre calle Primero de Mayo al 100. Allí fue notificado de la medida judicial un hombre de 62 años.
La orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado de Garantías Nº1, en el marco de las actuaciones tramitadas ante la Fiscalía Auxiliar a cargo de Lucía Bourlot. Durante la inspección, los investigadores procedieron al secuestro formal del arma y la cartuchería, considerados elementos de interés para la causa.
La denuncia y las amenazas previas
La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una vecina de 53 años. La mujer manifestó que encontró muerto a su perro de raza caniche en la vía pública, en inmediaciones de la vivienda posteriormente allanada.
De acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, existían desavenencias previas vinculadas con las mascotas. La denunciante también afirmó que había recibido amenazas relacionadas con que terminarían con la vida del animal.
A partir de la presentación, los efectivos realizaron distintas diligencias para determinar las circunstancias de la muerte. Entre ellas, analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona, elementos que permitieron fundamentar ante la Justicia el pedido de allanamiento.
Secuestraron un revólver calibre .22
Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre .22 Largo y municiones, que quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras continúa la investigación.
Por disposición de la magistratura interviniente, el hombre de 62 años fue trasladado hasta la Comisaría de Basavilbaso para realizar su correcta e integral identificación.
Finalizadas esas actuaciones, recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la prosecución de la causa. La investigación continuará para establecer las circunstancias en las que murió el animal y determinar eventuales responsabilidades.