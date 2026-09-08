Bajada Grande celebrará los 50 años de su histórica procesión náutica

La comunidad de Bajada Grande celebrará el próximo domingo los 50 años de su histórica procesión náutica, con una jornada que combinará recorridos por tierra y por agua, una transmisión en vivo y la misa central en el playón de los miradores. Las actividades comenzarán durante la tarde y reunirán a fieles de distintos puntos de Paraná.

La celebración conmemorará el legado del padre Mattiassi y tendrá como eje el traslado de la imagen histórica de la patrona por el río Paraná. También habrá una caminata desde la Catedral, recorridos en motos y bicicletas, participantes a caballo y deportistas que se sumarán corriendo.

Adriana González, jefa del grupo scout, contó a Elonce que trabajan con expectativa en la organización. “Tenemos muchos nervios porque son 50 años de este legado que nos dejó el padre Mattiassi. Desde el grupo scout estamos preparando la caminata a pie, que es lo que nos corresponde”, expresó.

La caminata partirá desde la Catedral

La convocatoria para quienes deseen peregrinar a pie será a las 15 en la Catedral Metropolitana, mientras que la salida está programada para las 15:30. Desde allí, los participantes avanzarán hasta los miradores de Bajada Grande, donde se encontrarán con la procesión proveniente del río.

“Invitamos a todos los que quieran acompañar a nuestra madre en esta procesión a pie. Los esperamos para compartir el recorrido hasta los miradores de Bajada Grande”, señaló González.

Como recuerdo del 50º aniversario, el grupo scout entregará pañuelos con los colores celeste, amarillo y blanco a las primeras 200 personas que se presenten.

“Estamos preparando este distintivo para la procesión. Queremos que quienes participen puedan acompañar a nuestra madre con estos colores”, explicó.

Transmitirán la celebración en vivo

Los jóvenes tendrán una participación destacada en la jornada. Desde la organización convocaron a los grupos pertenecientes a la Zona 46 y al distrito, además de extender la invitación a toda persona que desee incorporarse a la peregrinación.

Amaro, integrante de la comunidad, adelantó que una de las novedades será la transmisión completa de la celebración. Por primera vez, el recorrido podrá seguirse en vivo desde la Catedral hasta los miradores de Bajada Grande.

“Este año tenemos el desafío de animar la fiesta junto con Laura y también de innovar. Será la primera vez que se realice una transmisión en vivo desde la Catedral hasta aquí”, destacó. La cobertura estará disponible a través de los canales de Facebook y YouTube de la parroquia.

La procesión náutica saldrá a las 17

Laura Gorosito indicó que la caminata no será la única expresión de fe prevista para el domingo. La tradicional procesión náutica partirá a las 17 desde el Puerto de Paraná y trasladará la imagen histórica de la patrona hasta el puerto de Bajada Grande.

“Las motos y las bicicletas acompañarán a través del circuito de la Costanera, mientras que también participará gente de la escuela de deportes corriendo. Será una manifestación de fe de diferentes maneras”, explicó Gorosito a Elonce.

La organizadora invitó a los vecinos que tengan embarcaciones a sumarse al recorrido por el río. El trayecto podría demandar entre 45 minutos y una hora, aunque el tiempo de navegación dependerá de las condiciones climáticas y del estado del Paraná.

La misa estará presidida por monseñor Raúl Martín

Desde las 16:30 habrá animación en el playón de los miradores para recibir a quienes no puedan completar la caminata o participar de las otras modalidades. Allí se generará un clima de celebración mientras se espera la llegada de la imagen.

Bajada Grande se prepara para los 50 años de su procesión náutica

La misa central comenzará alrededor de las 17:30 y estará presidida por monseñor Raúl Martín. El horario podría ajustarse de acuerdo con el tiempo que requiera la procesión náutica para llegar a Bajada Grande.

Los organizadores convocaron a toda la comunidad a participar mediante la modalidad que prefiera y remarcaron que el objetivo será homenajear a la patrona en una fecha histórica. “Bajada Grande quiere recibir a todos. Será una fiesta de alegría y fe”, concluyeron.