La visita del papa León XIV tendrá un homenaje especial a Francisco en Buenos Aires

El papa León XIV tiene previsto encabezar un homenaje a Francisco durante su próxima visita a la Argentina. La actividad se realizaría el lunes 9 de noviembre en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el templo donde Jorge Mario Bergoglio ejerció como arzobispo porteño antes de ser elegido pontífice en 2013.

Según información publicada por Infobae a partir de fuentes vaticanas y eclesiásticas, León XIV llegará a la Catedral por la tarde acompañado por los obispos argentinos. Allí encabezará la celebración de las vísperas, un momento de oración y posteriormente un recuerdo de su antecesor, fallecido en Roma el 21 de abril de 2025.

Después de la ceremonia, el pontífice compartiría una cena con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina. El programa todavía forma parte de la agenda en evaluación por la Secretaría de Estado del Vaticano y se espera que el itinerario oficial sea difundido durante septiembre.

Un homenaje en la antigua sede de Bergoglio

La elección de la Catedral Metropolitana tiene un significado particular porque Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013. Desde ese templo encabezó celebraciones religiosas y distintas actividades antes de viajar al cónclave en el que fue elegido papa Francisco.

Tras su fallecimiento, la Catedral se convirtió además en uno de los principales lugares de homenaje en Argentina. El 21 de abril de 2025 se celebró allí una misa por su muerte y días después miles de personas participaron de otra ceremonia frente al templo mientras se desarrollaban sus exequias en Roma.

La presencia del papa León XIV incorporaría por primera vez a su sucesor a uno de esos homenajes en la ciudad natal de Francisco. Argentina será la segunda escala de una gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú y que, de acuerdo con la planificación conocida hasta ahora, se extenderá entre el 6 y el 17 de noviembre.

Cómo sería la agenda del lunes 9 de noviembre

La jornada comenzaría en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. Posteriormente, León XIV regresaría a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en inmediaciones del Monumento de los Españoles, después de realizar un recorrido en papamóvil.

Más tarde, el pontífice tendría previsto trasladarse al campus Papa Francisco de la Universidad Católica Argentina, donde participaría de un encuentro con representantes del mundo del trabajo, entre ellos empresarios, sindicalistas, trabajadores y organizaciones sociales.

Luego se dirigiría al Palacio San Martín para participar de una actividad ecuménica e interreligiosa. La última escala de esa jornada sería la Catedral Metropolitana, donde se realizarían las vísperas, la oración y el homenaje a Francisco.

Los otros días de la visita a la Argentina

El papa León XIV llegaría al país el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay. La agenda preliminar contempla una ofrenda floral ante el monumento a José de San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El martes 10 viajaría a Córdoba para celebrar una misa y reunirse con religiosos, sacerdotes, personas consagradas y seminaristas. Posteriormente regresaría a Buenos Aires para participar durante la noche de una vigilia con jóvenes.

La etapa argentina finalizaría el miércoles 11 de noviembre con una visita al complejo penitenciario de Devoto y un posterior traslado a Luján, donde está prevista una misa ante la Virgen patrona de la Argentina. Desde allí, León XIV continuaría su gira rumbo a Perú, mientras el Vaticano termina de definir los detalles logísticos y el programa oficial del viaje.