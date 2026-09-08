Mirtha Legrand sigue internada por bronquitis y Nacho Viale confirmó que está mejorando

La salud de Mirtha Legrand tras ser internada por bronquitis mostró una evolución favorable, según informó su nieto y productor, Nacho Viale. La conductora, de 99 años, permanecía en una habitación común del Sanatorio Mater Dei para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado.

“Está muy bien. Mejorando, por suerte”, expresó Viale al ser consultado sobre el estado de su abuela. El productor no brindó otros detalles y su mensaje se conoció después de la difusión del primer parte médico oficial.

La internación tuvo carácter preventivo y se decidió luego de que un cuadro gripal derivara en bronquitis. El agravamiento de los síntomas respiratorios había llevado a los médicos a recomendar su ingreso para mantenerla bajo supervisión.

Qué indicó el parte médico

El Sanatorio Mater Dei informó que Legrand ingresó con un “cuadro respiratorio bronquial”. La institución confirmó que quedó alojada en una habitación común y no en una unidad de cuidados intensivos.

Según el comunicado, la conductora permaneció internada “para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”. El centro asistencial no informó complicaciones adicionales.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, agregó el parte. De no producirse cambios, el próximo informe médico sería difundido el miércoles.

El mensaje de Marcela Tinayre

Marcela Tinayre también se refirió al estado de su madre y llevó tranquilidad mediante un mensaje enviado a la periodista Roxy Vázquez, quien lo leyó durante una emisión de TN.

“Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”, escribió Tinayre.

El mensaje coincidió con la información brindada por Nacho Viale y con el comunicado del sanatorio. Desde el entorno familiar indicaron que la conductora estaba de buen ánimo y acompañada durante su internación.

La ausencia en su programa

Los primeros síntomas habían llevado a Mirtha Legrand a guardar reposo en su domicilio. Debido al cuadro gripal, no pudo conducir la emisión del sábado de La noche de Mirtha, por la pantalla de eltrece.

La decisión fue tomada antes de la grabación y Juana Viale quedó a cargo del programa. La nieta de la conductora encabezó la mesa junto con Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Al comenzar la emisión, Juana explicó el motivo de la ausencia. “Acá estoy, poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, manifestó.

El reemplazo de Juana Viale

Durante el programa, Juana volvió a referirse a la recuperación de su abuela. “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”, añadió.

La ausencia generó consultas entre los seguidores de la conductora, quien continúa en actividad al frente de su ciclo televisivo. Horas después, la internación fue confirmada oficialmente.

La familia explicó que el ingreso al sanatorio permitió acelerar los estudios y controlar la evolución del cuadro respiratorio. La posibilidad de recibir el alta dependería de los resultados y de la respuesta al tratamiento.

Continúa bajo supervisión

Legrand permanecía en una habitación común y continuaba con las evaluaciones solicitadas por sus médicos. Hasta el momento, no se había comunicado una fecha precisa para su salida del sanatorio.

La información oficial sería difundida por el Mater Dei, que anticipó un nuevo parte para el miércoles si no se registraban modificaciones en el estado de la paciente.

Mientras continuaba la internación, sus familiares destacaron que se encontraba mejorando y agradecieron las expresiones de afecto recibidas desde que se conoció su problema de salud.