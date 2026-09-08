Soledad Silveyra se cayó en su casa, sufrió una lesión en la cadera y fue internada de urgencia

Soledad Silveyra fue internada en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una fuerte caída en su casa. La información fue confirmada por Baltazar Jaramillo, uno de los hijos de la actriz, quien brindó detalles sobre su estado de salud.

El accidente ocurrió el lunes, cuando Silveyra se encontraba sola en su vivienda. Después de caerse, logró comunicarse con su hijo Facundo, quien se acercó para asistirla y posteriormente acompañó su traslado al centro médico.

Según explicó su familia, los estudios determinaron que la actriz presenta una fisura en la cadera. Silveyra ya venía atravesando molestias físicas que la habían obligado a suspender algunas funciones durante las últimas semanas.

Cómo se encuentra Soledad Silveyra

Baltazar Jaramillo explicó al periodista Pepe Ochoa que Soledad Silveyra permanece internada y bajo seguimiento médico, aunque aseguró que su estado de ánimo es bueno y que desea regresar cuanto antes a su casa.

De acuerdo con la información difundida, los profesionales continuarán evaluando su evolución durante las próximas horas. Incluso se mencionó la posibilidad de que reciba el alta médica este miércoles, aunque dependerá de cómo responda al tratamiento y de la valoración de los especialistas.

La internación se produjo luego de varios meses en los que la actriz había manifestado públicamente dificultades físicas. Semanas atrás contó que padecía trocanteritis, una afección que le generaba dolor y había condicionado su actividad profesional.

Los problemas de salud que venía atravesando

La propia Soledad Silveyra había hablado recientemente sobre su recuperación y las ganas de volver a trabajar. A través de sus redes sociales expresó que su principal objetivo era sentirse bien para regresar a los escenarios.

La actriz también había explicado en televisión que llevaba más de seis meses con molestias físicas. Debido a ese cuadro, tuvo que modificar su agenda y suspender algunas presentaciones mientras continuaba con los tratamientos indicados.

Pese a las dificultades, Silveyra sostuvo públicamente su intención de continuar actuando y destacó la importancia que tiene su profesión en su vida cotidiana.

Permanece bajo control médico

Tras la caída ocurrida en su vivienda, el nuevo diagnóstico obliga ahora a seguir de cerca la evolución de la fisura en la cadera y determinar cuándo podrá regresar a su domicilio.

Desde su familia llevaron tranquilidad respecto de su estado general y señalaron que la actriz se encuentra de buen ánimo. Por el momento, permanece alojada en el Sanatorio Otamendi a la espera de nuevas indicaciones médicas.

La evolución durante las próximas horas será clave para definir si Soledad Silveyra puede recibir el alta o deberá continuar internada. Su familia permanece acompañándola mientras los profesionales controlan la lesión ocasionada por el accidente.