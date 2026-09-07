Gastón Edul negó ser el protagonista de un supuesto video íntimo junto a Nati Jota: “Es totalmente falso”

Gastón Edul negó ser el protagonista de un video íntimo que se viralizó durante el fin de semana y que usuarios de las redes sociales también relacionaron con Nati Jota. El periodista deportivo aseguró que el contenido era falso y cuestionó la difusión de materiales cuya autenticidad no había sido comprobada.

La polémica comenzó durante la madrugada del domingo, cuando una serie de publicaciones atribuyó al periodista el material que supuestamente habría surgido de una conversación privada. En pocas horas, los nombres de Edul y Nati Jota se ubicaron entre las principales tendencias de X.

La difusión fue impulsada principalmente por cuentas anónimas que compartieron los videos y capturas de pantalla sin aportar pruebas sobre su origen. Ante la creciente repercusión, Edul decidió responder públicamente y desmentir su participación.

Gastón Edul desmintió el video viral

El periodista habló sobre el tema durante una transmisión de Davoo Xeneize, streamer y amigo con quien suele compartir los domingos un programa dedicado al fútbol.

Aunque inicialmente evitó referirse a la controversia, respondió cuando su compañero le preguntó directamente por las imágenes. “Es totalmente falso”, afirmó Edul, quien explicó que por esa razón el episodio no le había provocado una afectación personal.

También contó que tomó conocimiento del rumor luego de recibir una gran cantidad de mensajes de seguidores. Según explicó, desconocía por qué su nombre había quedado asociado al contenido y atribuyó la viralización al crecimiento de una versión que inicialmente habría circulado como una broma.

Una advertencia sobre las noticias falsas

Más allá de su situación personal, Edul alertó sobre las consecuencias de creer y compartir publicaciones sin comprobar su veracidad. “No pueden comerse cualquier fake, porque un día van a inventar algo grave e importante de verdad”, advirtió.

"Gastón Edul": Porque apareció en el stream de Davo Xeneize y habló sobre lo ocurrido. "No pueden creerse cada cosa que ven". pic.twitter.com/RjqOZ8ZPiq — Tendencias (@TTendenciaX) September 7, 2026

El periodista planteó que la facilidad con la que se difundió la versión podía convertirse en un antecedente preocupante. Una acusación falsa de mayor gravedad, sostuvo, también podría alcanzar rápidamente una amplia repercusión y ser tomada como verdadera por numerosos usuarios.

Durante la conversación, reconoció además que la divulgación de contenido íntimo podía representar una experiencia traumática cuando afectaba a una víctima real. Remarcó que la exposición de la privacidad constituía una situación delicada, aun cuando en este caso negó ser la persona que aparecía en el material.

Por qué involucraron a Nati Jota

El nombre de Nati Jota quedó relacionado con el rumor debido a la cercanía que ambos mostraron públicamente y a los comentarios que su vínculo había generado anteriormente en las redes sociales.

Los intercambios y guiños entre los comunicadores frente a las cámaras alimentaron especulaciones sobre una posible relación sentimental. Sin embargo, ninguno había confirmado públicamente la existencia de un romance.

Esa asociación previa llevó a que numerosos usuarios vincularan automáticamente a la conductora de OLGA con el contenido viralizado, pese a que no existían elementos que probaran su participación.