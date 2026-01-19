 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Nati Jota posó en la playa y un famoso le dejó un comentario que llamó la atención

19 de Enero de 2026
Nati Jota volvió a convertirse en el centro de atención en las redes sociales tras compartir una serie de fotos en la playa, donde posó con una microbikini color mocha mousse, uno de los tonos más elegidos y codiciados del verano 2026. El look no pasó desapercibido y rápidamente se volvió furor entre sus seguidores.

A orillas del mar, la influencer lució un traje de baño diminuto, compuesto por un corpiño triangular con diseño underboob, que se ata alrededor del cuello, y una bombacha colaless de tiro alto con tiritas regulables. El color elegido, un marrón suave y elegante, se consolidó como una de las grandes tendencias de la temporada tanto en la playa como en la pileta.

 

Para completar el estilismo, Nati Jota llevó lentes de sol ovalados de inspiración vintage, mientras que el cabello lo usó suelto, con raya al medio y ondas descontracturadas, reforzando un look natural y veraniego.

Reacciones y comentarios destacados

El posteo cosechó miles de “Me gusta” y comentarios por parte de sus seguidores, pero también generó repercusiones entre colegas del mundo del espectáculo y el streaming. Entre los mensajes que más llamaron la atención se destacó el de Maxi López, quien le escribió: “Amiga, estás vibrando muy alto”, acompañado por un emoji de fuego.

 

Otro de los comentarios que no pasó inadvertido fue el de Marti Benza, quien reaccionó con un escueto pero elocuente: “Ah, bueno”, sumándose al clima de complicidad que se generó en torno a la publicación.

 

El mocha mousse, tendencia del verano

La microbikini mocha mousse se posicionó como uno de los grandes hits de la temporada y varias figuras del espectáculo apostaron por este tono. En ese marco, Agustina Cherri también deslumbró en redes al mostrarse con un look similar durante sus vacaciones en Punta del Este, publicó Todo Noticias.

 

La actriz posó sobre la arena blanca con un traje de baño en el mismo color tendencia, con un corpiño semirrectangular que incorporó un detalle metálico central como unión de las copas. La bombacha, colaless y de tiro medio, presentó detalles metálicos a los costados y tiras de ajuste que se atan en forma de moño en las caderas.

De esta manera, el mocha mousse se consolidó como el color estrella del verano 2026, elegido por influencers y celebridades, y reafirmó su lugar como uno de los tonos infaltables en la moda de playa.

