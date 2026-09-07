Lluvias en Entre Ríos: cuándo regresan las precipitaciones y qué pasará con la temperatura

Las lluvias en Entre Ríos volverían hacia el final de la semana, luego de un comienzo marcado por las bajas temperaturas y una posterior recuperación térmica. De acuerdo con el pronóstico, el viernes se presentarían las mayores condiciones de inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones y tormentas, antes del ingreso de una nueva masa de aire frío.

El comienzo de la semana mantendrá todavía la influencia del aire frío sobre buena parte del centro de Argentina. Sin embargo, este escenario comenzará a modificarse desde el martes, cuando la circulación del viento cambie progresivamente hacia el sector norte y permita el ingreso de aire más cálido y húmedo.

Este proceso provocará un paulatino incremento de las temperaturas durante martes, miércoles y jueves. La mayor disponibilidad de humedad también será un factor determinante para el posterior desarrollo de las precipitaciones, debido a que generará condiciones de mayor inestabilidad sobre la región.

Cuándo vuelven las lluvias a Entre Ríos

El cambio más significativo se produciría durante el viernes 11 de septiembre, cuando el avance de un sistema frontal favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro y noreste del país, con incidencia también en Entre Ríos.

Como referencia para la provincia, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Paraná anticipa para el viernes una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, tanto durante la tarde como por la noche. Para esa jornada se prevén tormentas y una temperatura máxima cercana a los 16 grados.

Foto: Meteored.

Las precipitaciones llegarán después de una recuperación térmica que se hará evidente durante los días previos. La rotación del viento hacia el norte transportará aire más templado y húmedo desde latitudes inferiores, modificando las condiciones que predominaron durante el inicio de la semana.

Antes de las tormentas subirá la temperatura

El martes se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse, mientras que miércoles y jueves se presentarían condiciones más templadas. En Paraná, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta para el martes una mínima de 5 grados y una máxima de 21.

Para el miércoles, los valores previstos se ubican entre los 9 y los 21 grados, mientras que el jueves la temperatura podría oscilar entre los 11 y 22 grados, convirtiéndose en una de las jornadas más cálidas de la semana. No se esperan precipitaciones significativas durante esos días.

Este período de temperaturas más elevadas será breve. El aumento de la humedad, combinado con la aproximación del frente, favorecerá un incremento de la inestabilidad hacia el viernes y abrirá la posibilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores entrerrianos.

Tormentas y ráfagas para el viernes

Los modelos meteorológicos muestran precipitaciones distribuidas de manera irregular durante el avance del sistema frontal. Esto significa que los acumulados podrían presentar diferencias importantes entre distintos sectores de Entre Ríos y otras provincias de la región.

En Paraná, además de la posibilidad de tormentas, el pronóstico oficial anticipa para el viernes ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. La temperatura se ubicaría entre los 13 y los 16 grados, marcando el comienzo de un nuevo cambio de condiciones.

El escenario será consecuencia del desplazamiento del frente y el posterior ingreso de aire más frío. Por este motivo, después de las lluvias se espera que las temperaturas vuelvan a descender durante el fin de semana.

Vuelve el frío durante el fin de semana

Para el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones mayormente nubladas y una nueva baja de las temperaturas. Como referencia, en Paraná se proyecta una mínima cercana a los 9 grados y una máxima de apenas 11 grados, con baja probabilidad de precipitaciones.

El ingreso de la nueva masa de aire frío tendrá alcance sobre buena parte del centro argentino. Los modelos proyectan anomalías térmicas negativas importantes, especialmente sobre Cuyo, Córdoba, San Luis y La Pampa, aunque el enfriamiento también alcanzará al este del territorio nacional.

De esta manera, Entre Ríos atravesará una semana con marcados cambios meteorológicos: comenzará con ambiente frío, seguirá con un rápido ascenso de las temperaturas, tendrá su período de mayor inestabilidad hacia el viernes y finalizará nuevamente con condiciones más frías.