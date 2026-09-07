Un niño de nueve años murió tras caer desde el quinto piso de un edificio en Comodoro Rivadavia

Un niño de nueve años murió este lunes tras caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. La víctima sufrió un grave traumatismo de cráneo y falleció poco después de ser trasladada al Hospital Regional.

El trágico episodio ocurrió durante el mediodía en la Torre 3 del Complejo Las Torres, un conjunto habitacional situado cerca de la avenida Yrigoyen y el Paseo Costero. Luego de la caída, el cuerpo del menor impactó contra el techo y el toldo de un kiosco ubicado en la planta baja, informó Diario Río Negro.

Los vecinos alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia e intentaron practicarle maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia. Los profesionales sanitarios lo trasladaron de urgencia al hospital, situado a pocas cuadras del lugar.

El niño sufrió un grave traumatismo de cráneo

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el niño falleció poco después como consecuencia de las múltiples heridas que presentaba. Según informó ADN Sur, entre las lesiones se constató un gravísimo traumatismo de cráneo.

Bomberos y efectivos de la Policía de Chubut también acudieron al complejo para colaborar con el operativo, resguardar la escena y facilitar el trabajo de los equipos sanitarios. La tragedia provocó una profunda conmoción entre los habitantes del edificio.

Personal policial y miembros de la Brigada de Investigaciones iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la secuencia y determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la caída.

Investigan cómo ocurrió la caída

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por Diario Jornada, el episodio habría ocurrido de manera accidental cuando el menor se encontraba al cuidado de una niñera y en compañía de sus hermanos.

La cuidadora fue entrevistada por los investigadores en medio de un fuerte estado de conmoción. Una de las hipótesis indicaba que la mujer se encontraba realizando tareas en otra habitación de la vivienda cuando ocurrió el accidente.

Los peritos concentraron parte de la investigación en las características arquitectónicas de los departamentos del complejo. Las unidades de la Torre 3 no cuentan con balcones y sus ventanas poseen estructuras metálicas de protección.

Analizan las condiciones de la ventana

Según señalaron residentes del lugar, esas protecciones requerían un mantenimiento sostenido. Por ese motivo, los especialistas debían establecer si alguna estructura pudo haberse roto o cedido antes de la caída.

Otra de las posibilidades analizadas era que el accidente se hubiese producido mientras el niño jugaba cerca de una ventana. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado oficialmente ninguna de las hipótesis.