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Policiales Intervino la Policía y secuestró el arma

Detuvieron a un hombre acusado de disparar con una escopeta recortada contra un joven

Un hombre fue detenido acusado de disparar con una escopeta recortada contra un joven de 20 años, quien resultó ileso en Gualeguaychú. La Policía secuestró el arma y tres cartuchos.

7 de Septiembre de 2026
Detenido por disparar con una escopeta recortada.
Detenido por disparar con una escopeta recortada. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre fue detenido acusado de disparar con una escopeta recortada contra un joven de 20 años, quien resultó ileso en Gualeguaychú. La Policía secuestró el arma y tres cartuchos.

Un hombre de 30 años fue detenido este lunes acusado de disparar con una escopeta recortada contra un joven de 20 años en inmediaciones de calles Rosario y Manzoni, en Gualeguaychú. La víctima no sufrió lesiones y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

 

El procedimiento se inició durante el mediodía, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre una persona que habría efectuado un disparo con un arma de fuego. Personal de Comisaría Tercera acudió al lugar e identificó al presunto responsable.

 

Según se informó oficialmente, el hombre entregó voluntariamente una escopeta recortada, presumiblemente calibre 16, que no tenía marca ni numeración visibles. Junto con el arma, los efectivos secuestraron tres cartuchos.

 

El joven resultó ileso tras el disparo

 

En el lugar, los policías entrevistaron al joven de 20 años, quien manifestó que el acusado se habría dirigido hacia él sin motivos aparentes y posteriormente habría realizado el disparo. Pese al ataque denunciado, el proyectil no lo alcanzó.

 

La Fiscalía tomó intervención y dispuso el secuestro del arma y las municiones, además de ordenar la aprehensión del hombre señalado como autor del hecho.

 

El detenido fue trasladado a dependencias de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continuaron las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio.

 

Del operativo participaron efectivos de Comisaría Tercera, con colaboración del Grupo Especial y del Comando Radioeléctrico.

Temas:

Gualeguaychú Detenido arma de fuego disparo
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