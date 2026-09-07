Aumentaron las consultas por cuadros respiratorios: las medidas para prevenir contagios

Ante el aumento de consultas por cuadros respiratorios en hospitales y centros de salud, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reforzó las recomendaciones para prevenir contagios y recordó la importancia de la vacunación.
El aumento de consultas por cuadros respiratorios registrado durante las últimas semanas en hospitales y centros de salud llevó al Ministerio de Salud de Entre Ríos a recordar las principales medidas de prevención y los síntomas que requieren atención médica.
Desde la cartera sanitaria destacaron que una de las herramientas fundamentales para disminuir el riesgo de desarrollar cuadros graves fue mantener al día las vacunas incluidas en el Calendario Nacional. También recomendaron ventilar los ambientes y adoptar medidas de higiene para reducir la circulación de virus respiratorios.
Entre los cuidados cotidianos, señalaron la importancia de lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir objetos de uso personal. Además, aconsejaron no automedicarse ni recurrir a remedios caseros sin indicación de profesionales de la salud.
Cuándo se recomienda realizar una consulta médica
Ante síntomas como congestión, dolor de garganta o tos, Salud recomendó permanecer en el hogar, mantener una adecuada hidratación y observar la evolución del cuadro. En esos casos, el reposo también contribuyó a disminuir las posibilidades de transmisión.
En cambio, ante fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o un importante decaimiento, se indicó concurrir sin demoras al establecimiento sanitario más cercano para recibir una evaluación profesional.
Las autoridades también aconsejaron evitar espacios cerrados, poco ventilados y con alta concentración de personas. En particular, indicaron que niñas y niños con fiebre, tos, congestión o malestar general deberían permanecer en sus hogares para favorecer su recuperación y evitar contagios.
Continúa la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio
En paralelo, durante septiembre continuó la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de internaciones por infecciones respiratorias agudas en bebés menores de un año.
La estrategia estuvo dirigida a embarazadas que cursaran entre las semanas 32 y 36 y seis días de gestación. La inmunización tuvo como objetivo brindar protección temprana a los recién nacidos durante los períodos de mayor circulación de agentes que provocan enfermedades respiratorias.
La vacuna contra el VSR fue incorporada de manera gratuita y obligatoria al Calendario Nacional. La dosis se encuentra disponible sin necesidad de indicación médica en todos los vacunatorios de Entre Ríos y continuará aplicándose a la población objetivo durante todo septiembre.