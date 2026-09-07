Alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 "España" de La Paz desarrollaron AgroVision, un robot autopropulsado que identificó plantas enfermas y permitió aplicar productos de forma selectiva. El proyecto fue presentado en un congreso realizado en Paraná.
Estudiantes crearon un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas y aplicar productos de manera selectiva sobre los ejemplares afectados. El proyecto, denominado AgroVision, fue desarrollado por alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "España", de La Paz.
La propuesta fue presentada en el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial (Cirei) 2026, realizado en Paraná. Los jóvenes expusieron el funcionamiento del dispositivo ante otros estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y personas interesadas en la tecnología.
En el trabajo participaron alumnos de 4º año de la especialidad Técnico en Programación y de 7º año de Técnico Mecánico Rural. Ambas orientaciones articularon sus conocimientos para diseñar, programar y construir el robot.
Cómo funcionó AgroVision
AgroVision consistió en un vehículo autopropulsado equipado con un sistema de inteligencia artificial. La tecnología le permitió analizar las plantas y diferenciar aquellas que estaban sanas de las que presentaban enfermedades o infecciones.
Después de identificar un ejemplar afectado, el dispositivo podía aplicar productos únicamente sobre esa planta. El procedimiento buscó evitar aplicaciones generales sobre cultivos completos y optimizar la utilización de los insumos.
El desarrollo integró programación, electrónica, inteligencia artificial, comunicación, diseño y construcción mecánica. Cada grupo intervino desde los conocimientos adquiridos en su orientación técnica.
Un proyecto entre dos especialidades
Los estudiantes de Programación se ocuparon de los componentes tecnológicos vinculados con el reconocimiento y procesamiento de la información. La participación les permitió aplicar contenidos incorporados durante su formación a una problemática del ámbito productivo.
Los alumnos de Mecánica Rural intervinieron en el diseño y la construcción de la estructura autopropulsada. El trabajo conjunto permitió vincular el sistema de inteligencia artificial con un dispositivo capaz de desplazarse dentro de un entorno agropecuario.
La experiencia mostró cómo las dos especialidades de la escuela podían participar en una misma iniciativa. El proyecto requirió que los jóvenes coordinaran tareas, resolvieran dificultades y ajustaran los diferentes componentes.
La presentación en el congreso
La participación en el Cirei 2026 permitió que los alumnos presentaran AgroVision fuera de la institución educativa. Durante la exposición explicaron sus características, el proceso de construcción y las posibles aplicaciones del robot.
Los estudiantes también conocieron otros trabajos relacionados con robótica, programación, impresión 3D, sistemas autónomos, hardware, software, visión artificial e inteligencia artificial.
El encuentro propició el intercambio de experiencias entre instituciones educativas, investigadores y referentes de la industria. Los participantes pudieron compartir los resultados de sus proyectos y analizar distintos usos de la tecnología.
Tecnología aplicada a problemas concretos
El docente Rafael Delgado destacó que la experiencia vinculó los conocimientos tecnológicos con situaciones concretas. Según explicó, AgroVision permitió abordar una problemática desde distintas disciplinas y generar aprendizajes mediante la práctica.
La iniciativa también mostró a los alumnos de 4º año de Programación cómo los contenidos adquiridos durante la tecnicatura podían convertirse en una solución tecnológica con una aplicación específica.
Además de construir el dispositivo, los jóvenes debieron explicar su funcionamiento ante el público. Esa instancia requirió organizar la información y comunicar el trabajo realizado durante las diferentes etapas.
Una herramienta de aprendizaje
La institución dependía de la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación de Entre Ríos. El desarrollo se incorporó a las propuestas destinadas a vincular la enseñanza técnica con situaciones del sector productivo.
Desde la perspectiva pedagógica, AgroVision funcionó como una herramienta para experimentar, formular soluciones y reconocer errores. Los estudiantes participaron en la planificación, el armado, la programación y la presentación del robot.
La experiencia también permitió que los alumnos se reconocieran como futuros profesionales capaces de intervenir en desarrollos tecnológicos. La presentación en el congreso completó un proceso que había comenzado dentro de las aulas y los talleres.