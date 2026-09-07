Puente San Martín: encontraron ropa de marcas presuntamente falsificadas en dos camiones

Un operativo realizado en el puente San Martín terminó con la detención de dos camioneros que intentaban ingresar a Uruguay desde Argentina con unas 900 prendas de vestir ocultas entre la carga.

La mercadería fue detectada durante controles realizados en el Área de Control Integrado del paso internacional, donde personal de Prefectura inspeccionó ambos vehículos luego de las verificaciones habituales.

En los dos camiones se encontraron prendas escondidas que no habían sido declaradas y que, de acuerdo con la información oficial, llevaban marcas presuntamente falsificadas, según informó el medio Impacto Noticias.

Un cargamento oculto rumbo a Uruguay

La inspección permitió contabilizar aproximadamente 900 prendas de vestir. El procedimiento se realizó del lado uruguayo del puente San Martín, en jurisdicción de Fray Bentos.

Por el momento no se informó el valor total de la mercadería ni se precisó de qué marcas se trataba. Las autoridades deberán determinar además el origen de las prendas y cuál era su destino final.

El hallazgo derivó en una investigación por una posible maniobra de contrabando y por la presunta utilización indebida de marcas comerciales.

Los conductores quedaron detenidos

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía Penal Departamental de 2.º turno, que ordenó la detención de los dos conductores de los camiones.

También se dispuso realizar el inventario y la valuación de la ropa encontrada, mientras que las prendas quedaron en poder de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.

Los vehículos habían partido desde Argentina y pretendían cruzar hacia territorio uruguayo cuando fueron revisados en el paso internacional.

La investigación continúa

Las actuaciones deberán establecer cómo fue preparada la carga y si existieron otras personas vinculadas con el traslado de la mercadería.

También se analizará si las prendas efectivamente corresponden a imitaciones de marcas registradas, aspecto que será clave para determinar el alcance de la causa.

El procedimiento en el puente San Martín continúa abierto y las autoridades aguardan nuevas medidas para avanzar sobre el origen y el destino del cargamento.