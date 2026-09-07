Un objeto luminoso sorprendió en Mendoza y estudian si podría ser un OVNI

Un extraño registro realizado en el cielo de Mendoza despertó interrogantes luego de que en un video apareciera una fuente luminosa cuyo origen todavía no pudo ser determinado. El material comenzó a ser analizado por investigadores especializados en anomalías aéreas y, por ahora, permanece como un posible OVNI en el sentido estricto del término: un objeto volador no identificado.

Las imágenes fueron captadas por un grupo de jóvenes en inmediaciones del Acceso Sur y J.J. Paso, en el estacionamiento de un local nocturno. Según se informó, quienes realizaron la grabación no advirtieron la presencia del objeto en ese momento y recién lo descubrieron posteriormente al revisar el contenido del teléfono.

El video fue difundido por integrantes del G

rupo IAAC, Investigadores de Anomalías Aéreas de Cuyo, y posteriormente presentado durante una transmisión del streaming Oíd Mortales. Allí participó Thiago Benítez, uno de los jóvenes que realizó la filmación.

Qué aparece en el video

En la secuencia puede observarse una luz de intensidad considerable que aparentemente se desplaza a baja altura y presenta cambios en su movimiento. Esas características llamaron la atención de quienes comenzaron a estudiar las imágenes.

Sin embargo, los propios investigadores remarcaron que el registro por sí solo no permite conocer con precisión la distancia, velocidad o altura del objeto. Esos parámetros pueden distorsionarse cuando una cámara de celular filma una fuente luminosa sobre un fondo oscuro.

Por ese motivo, el caso de Mendoza todavía requiere análisis técnicos que permitan determinar si el comportamiento observado corresponde realmente al objeto o si parte de los movimientos podrían estar relacionados con la perspectiva o el funcionamiento de la cámara.

Las explicaciones que están bajo análisis

Entre las hipótesis convencionales aparecen la posibilidad de que se trate de un dron, un satélite, un globo atmosférico o incluso un ave. También deberán evaluarse posibles efectos ópticos generados por las condiciones de la grabación.

Los especialistas buscan estudiar la ubicación desde donde se realizó el video, la duración de la secuencia, la trayectoria aparente de la luz y las características técnicas del dispositivo utilizado. Esa información podría permitir descartar algunas alternativas.

Hasta el momento no existen elementos que permitan afirmar que el supuesto OVNI tenga un origen extraterrestre. La denominación solamente refleja que todavía no fue posible identificar qué elemento quedó registrado en el cielo.