Llegan las alergias de primavera: qué síntomas no hay que pasar por alto

Las alergias en primavera comienzan a intensificarse ante el aumento de pólenes en el ambiente y los cambios de temperatura propios de esta época del año. Los alergistas Cecilia Cavallo y Nicolás Cali brindaron a Elonce recomendaciones para reconocer los síntomas y realizar un tratamiento adecuado.

Cavallo explicó que uno de los cuadros más habituales es la rinitis alérgica. Entre sus manifestaciones mencionó "la congestión de la nariz, estornudos, una secreción transparente o sentir la nariz tapada". Además, señaló que estos síntomas suelen presentarse de manera estacional.

Cecilia Cavallo, alergista (Elonce)

La especialista indicó que durante la primavera "aumenta la concentración de pólenes en el ambiente" y esto puede agravar las molestias. Si bien afecta principalmente la nariz y los ojos, también puede comprometer las vías respiratorias inferiores y empeorar las crisis en pacientes con asma.

Cómo diferenciar una alergia de una gripe

Cali explicó que una de las principales señales para distinguir ambos cuadros es la ausencia de fiebre. "La alergia suele afectar más días en el año, no suele producir fiebre ni dolores musculares", sostuvo. Aunque puede provocar cansancio y malestar, no genera habitualmente los dolores corporales característicos de una gripe.

Respecto de cuándo acudir al médico, el especialista recomendó hacerlo cuando los síntomas comienzan a interferir con las actividades habituales. "Lo ideal es consultar cuando la cantidad de días en el año le lleva a afectar su calidad de vida normal", como concurrir al trabajo o a la escuela, afirmó.

Los profesionales también advirtieron sobre la automedicación, especialmente con gotas descongestivas nasales. Cavallo señaló que deben utilizarse por períodos breves, "no más de cuatro o cinco días", ya que en personas con alergias respiratorias pueden producir un efecto contraproducente y empeorar el cuadro.

Nicolás Cali, alergista (Elonce)

La advertencia sobre los broncoespasmos en niños

Otro punto destacado fue la necesidad de no naturalizar los episodios respiratorios durante la infancia. "Que los chicos tengan broncoespasmos no tiene nada de normal", remarcó Cali, quien recomendó consultar especialmente cuando existe compromiso pulmonar.

El especialista recordó que algunos niños llegan a necesitar atención de guardia o internaciones reiteradas sin haber recibido previamente una evaluación específica. Por ello, pueden recurrir inicialmente al pediatra o médico clínico y, si corresponde, realizar una interconsulta con neumonología o alergología.