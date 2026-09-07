Sin trabajo y lejos de jubilarse: mayores de 50 reclaman la jubilación anticipada

Trabajadores con más de 30 años de aportes piden recuperar el beneficio para quienes quedaron desempleados y aún no alcanzaron la edad jubilatoria. Advierten sobre las dificultades para reinsertarse laboralmente.
Un grupo de trabajadores desocupados mayores de 50 años reclamó al Gobierno que restablezca la jubilación anticipada para quienes cuentan con al menos 30 años de aportes, pero perdieron su empleo formal y todavía no alcanzaron la edad establecida para acceder al retiro.
El planteo es impulsado por el Movimiento de Trabajadores Desocupados +30 AA, una organización que reúne a personas que atravesaron largos períodos de actividad laboral y que, tras quedar fuera del mercado formal, aseguran encontrarse en una situación difícil: son considerados demasiado grandes para conseguir empleo, pero todavía jóvenes para jubilarse.
Representantes del movimiento llevaron el reclamo ante autoridades de la Secretaría de Trabajo y plantearon que el régimen alcance a quienes tengan los años de aportes requeridos y se encuentren hasta cinco años por debajo de la edad jubilatoria.
Qué pasó con la jubilación anticipada
El régimen había sido creado mediante el Decreto 674/2021 y posteriormente prorrogado por el Decreto 558/2023. Finalmente venció en septiembre de 2025 y no volvió a ser extendido, pese a que se había anticipado la posibilidad de una nueva prórroga.
Mientras estuvo vigente, permitía que personas desempleadas que reunieran los requisitos accedieran anticipadamente a una prestación equivalente al 80% del haber jubilatorio que les correspondería. Al alcanzar la edad ordinaria de retiro, comenzaban a percibir el 100%.
Según los integrantes del movimiento, a nivel nacional habría entre 4.000 y 5.000 personas con 30 años de aportes y a cinco años o menos de alcanzar la edad jubilatoria que podrían encontrarse en esta situación. La agrupación remarcó que se trata de trabajadores que ya completaron los aportes necesarios y no de personas que necesiten recurrir a una moratoria.
“Con más de cuarenta ya estás fuera del sistema”
Uno de los principales problemas que plantearon es la dificultad para volver al mercado laboral después de los 45 o 50 años. Los testimonios reunidos coinciden en que la edad aparece reiteradamente como impedimento al momento de conseguir un nuevo empleo.
“Con más de cuarenta ya estás fuera del sistema”, sostuvo Hugo Daivez, referente del movimiento. Los trabajadores también señalaron que actualmente no existen incentivos específicos para promover la contratación de personas mayores.
Esmeralda Morey, próxima a cumplir 56 años y con 32 años de aportes computados, relató que tras perder su empleo buscó distintas alternativas y actualmente realiza trabajos por cuenta propia y tareas en casas particulares. Según contó, la edad condicionó sus intentos por regresar a un empleo formal.
Historias de desempleo y discriminación por edad
Benjamín Airaudo atravesó una experiencia similar. Actualmente tiene 61 años y 31 años de aportes, pero deberá esperar otros cuatro años para jubilarse si no vuelve a implementarse un régimen anticipado. Contó que perdió su trabajo en el sector editorial y que, pese a su experiencia, en reiteradas oportunidades recibió la misma explicación al buscar empleo: “¿Sabés cuál es tu problema? La edad”.
Silvia Ortiz, en cambio, logró acceder al beneficio cuando todavía estaba vigente. Había trabajado durante 25 años en una empresa hasta ser despedida a los 50 y aseguró que después pasó años buscando trabajo sin ser convocada. “No me llamaron jamás”, recordó.
Los testimonios también describieron el impacto emocional de quedar desempleados después de décadas de trabajo. Algunos debieron realizar changas, cortar pasto, pintar viviendas o recurrir a familiares mientras intentaban conseguir nuevos ingresos.
Qué proponen los trabajadores
Además de recuperar la jubilación anticipada, el movimiento llevó otras alternativas a las autoridades. Una consiste en extender durante seis meses el seguro de desempleo para quienes estén en condiciones de acceder al régimen.
También propusieron que el dinero percibido anticipadamente pueda devolverse en 60 cuotas una vez alcanzada la edad jubilatoria, o que la reducción del haber sea proporcional a la cantidad de años que falten para llegar al retiro ordinario.
Finalmente, la organización reclamó mayor intervención de sindicatos y legisladores para encontrar una solución a quienes quedan fuera del mercado laboral después de décadas de aportes. “Somos viejos para trabajar, jóvenes para jubilarnos”, sintetizó Daivez en diálogo con Infobae al describir la situación que atraviesa el grupo.
Para contacto: mail mtdmas30aa@gmail.com o a través de la página de Facebook Mtdmas30aa.