Dos hombres murieron en un choque frontal cuando viajaban al sepelio de su hermano

Oscar y Walter Castro Gutiérrez viajaban hacia Montevideo para participar del sepelio de otro hermano cuando el auto en el que circulaban chocó de frente contra una camioneta en la ruta 3, cerca de Trinidad. Otras dos personas resultaron heridas.
Dos hermanos murieron en un choque frontal cuando viajaban al sepelio de otro hermano en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 178 de la ruta 3, en el departamento de Flores, Uruguay. Las víctimas viajaban en un automóvil con matrícula argentina que impactó contra una camioneta registrada en Paraguay.
El accidente ocurrió alrededor de las 6:25 del jueves, a pocos kilómetros de la ciudad de Trinidad. Por circunstancias que quedaron bajo investigación, un Ford Focus y una camioneta Porsche que circulaban en sentidos opuestos colisionaron frontalmente.
En el automóvil viajaban Oscar Castro Gutiérrez, de 61 años, y Walter Álvaro Castro Gutiérrez, de 55, ambos oriundos de Paso de la Cruz y quienes habían vivido durante varios años en Young.
Oscar conducía el Ford Focus y, debido al impacto, quedó atrapado dentro de la estructura del vehículo. Personal de Bomberos intervino para realizar las tareas de rescate.
Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar se constató que el hombre de 61 años había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.
Su hermano Walter logró ser trasladado de urgencia hacia un centro asistencial debido a la gravedad de su cuadro. Pese a la atención médica recibida, posteriormente se confirmó también su fallecimiento.
Dos personas resultaron heridas
En la camioneta Porsche viajaban otras dos personas, que sufrieron lesiones y debieron ser hospitalizadas.
El vehículo era conducido por un ciudadano uruguayo de 60 años, quien sufrió politraumatismos. Tras el siniestro fue sometido a una prueba de espirometría que arrojó resultado negativo, con cero presencia de alcohol.
Como acompañante viajaba una mujer paraguaya de 53 años, quien sufrió politraumatismos graves y permaneció internada luego del choque.
Investigan cómo ocurrió el choque frontal
En el operativo intervinieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial, Comisaría Quinta de Flores, Policía Caminera, Bomberos y Policía Científica, además de los servicios médicos.
Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Fiscalía Letrada Departamental. En tanto, Policía Científica realizó las pericias y el relevamiento de la escena.
Los investigadores buscaban establecer la mecánica del siniestro y determinar por qué los vehículos, que circulaban en direcciones opuestas, terminaron involucrados en el impacto frontal.
Viajaban al sepelio de otro hermano
El motivo del viaje de Oscar y Walter quedó conocido después del accidente. Ambos se dirigían hacia Montevideo para participar del sepelio de un tercer hermano.
Según la información difundida por El Telégrafo, el hombre había fallecido horas antes luego de atravesar una compleja intervención quirúrgica cardíaca.
De esta manera, la familia sufrió la muerte de tres hermanos en un corto período: uno tras la intervención médica y Oscar y Walter durante el viaje hacia Montevideo para participar de su despedida.