Tomás Holder sufrió un fuerte choque y mostró cómo quedó su auto tras el impacto

Tomás Holder sufrió un choque mientras circulaba en auto por una avenida de Buenos Aires. El influencer aseguró que él y sus acompañantes sufrieron golpes y sostuvo que el otro conductor cruzó un semáforo en rojo. “Estoy en shock”, expresó.
Tomás Holder sufrió un fuerte choque en Buenos Aires y compartió en sus redes sociales imágenes de las consecuencias del impacto. El ex participante de Gran Hermano aseguró que sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y sostuvo que el otro automovilista involucrado había cruzado un semáforo en rojo.
El influencer registró los momentos posteriores a la colisión mediante una serie de historias publicadas en sus redes sociales. Allí mostró el lugar donde ocurrió el siniestro, el estado en el que quedó el vehículo en el que circulaba y también se refirió a las personas que lo acompañaban.
“El malaleche este nos acaba de chocar, casi nos mata”, expresó Holder en uno de los primeros videos que difundió después del episodio. Posteriormente volvió a referirse al otro automovilista y manifestó: “Casi nos mata el flaco este”.
🎥 El accidente de Tomás Holder ✍️ #GranHermano 👁️ #Chisme 👀 pic.twitter.com/Ry2sDZsaUb— Chisme (@somoschisme) September 6, 2026
Holder aseguró que sufrió golpes tras el impacto
Luego del accidente, el rosarino describió cómo se encontraba físicamente y aseguró que tanto él como sus acompañantes habían resultado golpeados como consecuencia de la colisión.
“Estoy todo golpeado, me duele todo el cuerpo. Estoy en shock, realmente no lo puedo creer”, escribió el influencer al mostrar imágenes de los daños que había sufrido el automóvil.
Holder agregó que tenía “golpes en las piernas, la cabeza” y señaló que a sus acompañantes también les dolía el cuerpo tras el impacto. Hasta ese momento, no habían trascendido partes médicos que precisaran el alcance de las lesiones.
Qué dijo sobre el otro conductor
En sus publicaciones, Holder responsabilizó al conductor del otro vehículo por lo sucedido. “Casi nos mata este asesino pasando en rojo”, escribió en una de las historias difundidas después del accidente.
También vinculó el episodio con el consumo de alcohol al afirmar: “Gente de mierda que ahora sale y toma alcohol”. Sin embargo, no había información oficial que confirmara que el otro conductor hubiera consumido bebidas alcohólicas ni resultados de un eventual test de alcoholemia.
La versión de que el otro vehículo había atravesado un semáforo en rojo correspondió también al relato realizado por Holder. Hasta ese momento, no se habían difundido informes policiales o de autoridades de tránsito que permitieran establecer oficialmente la mecánica del accidente.