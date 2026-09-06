Gilda, a 30 años de su muerte: de maestra jardinera a ícono popular que trascendió la cumbia

Gilda, a 30 años de su muerte, continúa presente en canciones, películas, libros y homenajes. La cantante falleció a los 34 años en un accidente sobre la Ruta 12, en Entre Ríos, cuando viajaba para brindar un show. Su figura terminó convertida en objeto de devoción popular.
Gilda, a 30 años de su muerte, sigue ocupando un lugar destacado en la cultura popular argentina. Miriam Alejandra Bianchi falleció el 7 de septiembre de 1996, a los 34 años, cuando atravesaba uno de los momentos de mayor reconocimiento de su breve carrera y viajaba hacia Chajarí para brindar un espectáculo.
El micro en el que se trasladaba chocó contra un camión a la altura del kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos. En el siniestro también murieron su hija Mariel, de 10 años; su madre, Tita; tres integrantes de su banda y el chofer del ómnibus.
La tragedia interrumpió una carrera artística que llevaba apenas cuatro años desde la aparición de su primer álbum. Sin embargo, su música continuó creciendo después de aquel 7 de septiembre: aparecieron discos póstumos, artistas de diferentes géneros versionaron sus canciones y su historia llegó al cine, el teatro, la televisión y los libros.
De Miriam Bianchi a convertirse en Gilda
Antes de alcanzar la popularidad, Miriam Bianchi había llevado una vida alejada de los escenarios. Nació el 11 de octubre de 1961, creció en Villa Devoto y comenzó estudios para ser maestra jardinera. También cursó el profesorado de Educación Física.
La muerte de su padre, ocurrida en 1977, la llevó a interrumpir sus estudios para colaborar con su familia. Años después, ya casada y madre de dos hijos, decidió responder a un aviso que buscaba vocalistas. Esa elección marcaría el comienzo de su trayectoria profesional como cantante.
Su nombre artístico estuvo inspirado en Gilda, el personaje que Rita Hayworth interpretó en la película homónima. Con esa identidad comenzó a abrirse camino en la movida tropical, un ambiente donde ya tenían fuerte presencia figuras como Lía Crucet y Gladys “La Bomba Tucumana”.
Una imagen diferente dentro de la movida tropical
Gilda se distinguió de otras figuras femeninas de la cumbia de aquellos años, publicó Clarín. Con una estética menos sexualizada que la habitual en las bailantas de los 90, construyó una identidad propia que se complementó con las letras de sus canciones.
La cantante escribía sobre el amor, las separaciones y los desencuentros desde una perspectiva con la que muchas mujeres se identificaron. Entre 1992 y 1996 publicó seis álbumes de estudio, entre ellos De corazón a corazón, La única, Pasito a pasito con... Gilda, Corazón valiente y Si hay alguien en tu vida.
De esos trabajos surgieron canciones que sobrevivieron a las modas y generaciones. No me arrepiento de este amor, Fuiste, Paisaje, Corazón valiente y No es mi despedida permanecieron en fiestas, radios y celebraciones populares mucho después de su muerte.
Las canciones que tuvieron una segunda vida
Solo seis meses después del accidente apareció Entre el cielo y la tierra, su primer álbum póstumo. El trabajo alcanzó un importante éxito comercial y fue seguido por recopilaciones, grandes éxitos, remezclas y nuevas ediciones de su obra.
Con el paso de los años se publicaron alrededor de 30 discos y compilados relacionados con la cantante. Sin embargo, una de las mayores demostraciones de la permanencia de Gilda surgió cuando músicos provenientes de otros estilos comenzaron a reinterpretar sus composiciones.
Attaque 77 llevó No me arrepiento de este amor al rock y convirtió su versión en otro clásico. Vicentico interpretó Paisaje, mientras que otros artistas como Los Enanitos Verdes, Leo García, Natalia Oreiro, Los Charros y Sharon la Hechicera también incorporaron canciones vinculadas al repertorio de la artista.
De las bailantas a las canchas de fútbol
La música de Gilda también cruzó otra frontera: llegó a las tribunas. Melodías de sus canciones fueron utilizadas por hinchadas de clubes como River, Racing, Rosario Central y Quilmes, que las adaptaron para construir sus propios cánticos.
Su influencia llegó incluso al Mundial 2026. El músico Palmito transformó una de esas melodías en La cuarta estrella, una canción dedicada a la Selección argentina que se escuchó en las tribunas durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.
El tema también fue cantado por futbolistas argentinos en el vestuario después del triunfo frente a Egipto y las imágenes circularon ampliamente en redes sociales. Tres décadas después de la tragedia, la obra de la cantante volvía así a adquirir un nuevo significado para otra generación.
Del cine a los libros
En 2016, cuando se cumplieron 20 años de su fallecimiento, su historia llegó a los cines con Gilda, no me arrepiento de este amor. La película fue dirigida por Lorena Muñoz y tuvo a Natalia Oreiro como protagonista.
El largometraje reconstruyó diferentes momentos de la vida de Miriam Bianchi, desde su historia familiar hasta su decisión de ingresar al mundo de la música y convertirse en Gilda. Dos años después se anunció Yo soy Gilda: amar es un milagro, una serie de 13 episodios que tendría como protagonista a Brenda Asnicar, aunque el proyecto finalmente no llegó a estrenarse.
Su recorrido también fue reconstruido en publicaciones. En 2012, Alejandro Margulis publicó Gilda, la abanderada de la bailanta. Cuatro años después, la cantante fue incluida en la colección infantil Antiprincesas, que presentó su historia desde una mirada centrada en la autonomía y la posibilidad de perseguir los propios sueños.
Un santuario sobre la Ruta 12
La dimensión que adquirió Gilda después de su muerte excedió ampliamente la música. El lugar del accidente sobre la Ruta Nacional 12 se transformó con los años en un santuario al que seguidores llegan para dejar flores, fotografías, velas, cartas y pedidos.
La cantante terminó asociada así a una forma de devoción popular. Para muchos seguidores, su figura trascendió la admiración artística y comenzó a ser vinculada con relatos de favores, agradecimientos y pedidos, fortaleciendo una construcción simbólica que se mantuvo durante tres décadas, publicó Clarín.
A 30 años de aquel viaje hacia Chajarí que terminó trágicamente en una ruta entrerriana, Miriam Bianchi continúa siendo Gilda para varias generaciones. Aquella mujer que dejó atrás su vida cotidiana para probar suerte como cantante construyó en apenas unos años un repertorio que atravesó los límites de la cumbia y terminó instalado en el cancionero popular argentino.