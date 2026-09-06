Patronato empata con Deportivo Maipú y busca un triunfo clave en su visita a Mendoza

Patronato empata con Deportivo Maipú por la 28ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El Rojinegro necesita sumar en Mendoza para tomar distancia de Chacarita y aliviar su situación en la lucha por mantener la categoría.
Patronato empata con Deportivo Maipú 0 a 0 en Mendoza, en un partido correspondiente a la 28ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes afronta un compromiso clave para sumar puntos y alejarse de los puestos de descenso directo.
El Rojinegro llegó a esta jornada con 28 puntos y con la posibilidad de aprovechar la derrota de Chacarita, que quedó con 27 unidades. Una victoria le permitiría ampliar la diferencia respecto del Funebrero en la pelea por la permanencia.
El desarrollo del partido:
Comenzó el partido.
Un Patronato con varias bajas
Para visitar a Deportivo Maipú, Marcelo Fuentes debió realizar modificaciones debido a lesiones y suspensiones. Alejo Miró se encuentra en recuperación luego de un cuadro de fiebre y deshidratación; Valentín Villarreal presenta osteítis de sínfisis pubiana; Maxi Rueda sufrió una distensión en el bíceps femoral izquierdo y Franco Soldano, un desgarro miotendinoso del recto anterior del muslo derecho.
A esas ausencias se sumaron Brandon Cortés y Renzo Reynaga, quienes deben cumplir una fecha de suspensión luego de alcanzar la quinta tarjeta amarilla.
El once inicial del Rojinegro quedó integrado por Alan Sosa; Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Benjamín Bravo y Augusto Picco; Franco Meritello, Valentín Pereyra, Juan Salas, Diego Díaz y Juan Barinaga; Facundo Heredia.
Los elegidos de Deportivo Maipú
Por el lado del conjunto mendocino, el equipo titular está conformado por Nahuel Galardi; Santiago Paulini, Juan Pablo De la Reta, Lucas Faggioli y Julián Vera; Aarón Agüero, Mirko Bonfigli y Enzo Pérez; Tomás Silva, Franco Saccone y Lisandro Cabrera.
Deportivo Maipú también afronta un compromiso importante para sus aspiraciones: comenzó la jornada con 38 unidades y ubicado dentro de los puestos que otorgan la clasificación al Reducido. El Cruzado llegó después de caer por 1 a 0 frente a Colegiales.
Para Patronato, en tanto, el encuentro representa una oportunidad para tomar aire en la zona baja de la tabla. Con pocas fechas por delante, cada punto adquiere especial importancia en el objetivo de asegurar la permanencia en la Primera Nacional.
Además, Patronato intenta recuperarse de la derrota por 1 a 0 frente a Almagro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El resultado de la fecha anterior volvió a poner presión sobre el conjunto entrerriano en la recta final del campeonato.