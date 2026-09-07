No le cargaron gas por tener la oblea vencida y apuñaló a dos personas

Un hombre apuñaló a dos personas en una estación de servicio de Recoleta luego de que un empleado se negara a cargarle gas porque tenía vencida la oblea habilitante del vehículo. El agresor fue detenido por la Policía de la Ciudad.

El violento episodio ocurrió este domingo por la noche en una estación YPF ubicada sobre Paraguay al 1600, en la Ciudad de Buenos Aires. El conflicto comenzó cuando el conductor de un Volkswagen solicitó cargar GNC y el playero advirtió que la documentación necesaria no estaba vigente.

Según la información difundida, el automovilista, identificado como Miguel Pérez, de 36 años, discutió con el trabajador e insistió en que habitualmente cargaba combustible en ese establecimiento pese a las condiciones del vehículo. Ante una nueva negativa, la discusión aumentó de tono.

Durante el intercambio, el hombre amenazó al playero con un cuchillo, aunque inicialmente desistió del ataque y volvió a subir a su automóvil. Parecía que abandonaría el lugar, pero poco después regresó por otro sector del playón.

En ese momento intervinieron dos clientes, quienes serían familiares entre sí. Ambos intentaron defender al empleado y explicarle al conductor que el trabajador estaba cumpliendo con sus obligaciones al negarse a realizar la carga debido a la documentación vencida.

La situación volvió a tornarse violenta y, tras otro intercambio verbal, el hombre utilizó el arma blanca contra quienes habían intervenido: uno de los clientes sufrió una herida en una mano y el otro fue alcanzado en el cuello.

Las lesiones sufridas por las dos víctimas fueron superficiales. No obstante, el ataque motivó la inmediata intervención policial. Según indica Clarín, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron al acusado y desplegaron un operativo en el establecimiento. La estación de servicio quedó precintada mientras se desarrollaban las pericias correspondientes para reconstruir lo sucedido.