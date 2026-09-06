Salta: registraron cuatro movimientos en menos de 36 horas tras el temblor de 4,7

El sur de Salta volvió a registrar actividad sísmica durante las últimas horas tras el fuerte temblor de magnitud 4,7 que sacudió la región y se hizo sentir con intensidad en San Miguel de Tucumán. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en un período menor a un día y medio se contabilizaron al menos cuatro movimientos telúricos en la misma zona.

La secuencia sísmica comenzó el sábado por la mañana con el evento principal, que alcanzó una magnitud de 4,7, y continuó posteriormente con movimientos de menor intensidad. El último episodio fue registrado este domingo a las 12.41, con una magnitud de 3 y una profundidad de 31 kilómetros.

De acuerdo con el registro oficial, el epicentro del nuevo sismo se ubicó a 56 kilómetros al sudeste de Incahuasi, en el sur salteño. La persistencia de los movimientos mantuvo en alerta a los habitantes de las provincias vecinas, especialmente por la cercanía de la zona con Tucumán y Jujuy.

Una seguidilla de sismos en el sur de Salta

La sucesión de temblores representa una continua liberación de energía en una de las zonas con mayor actividad sísmica del noroeste argentino. Tras el evento principal, los movimientos posteriores fueron de menor magnitud y forman parte de la secuencia que actualmente es monitoreada por los especialistas.

Las autoridades recordaron que este tipo de comportamiento puede ser habitual luego de un sismo de mayor intensidad. La aparición de réplicas constituye un fenómeno frecuente dentro de una secuencia sísmica, aunque la evolución de cada episodio es analizada a partir de los registros obtenidos por los instrumentos de monitoreo.

Mientras continúan los análisis de los registros automáticos, la reiteración de los movimientos vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad sísmica que comparten Salta, Tucumán y Jujuy.

El temblor de 4,7 se sintió en Tucumán

El sismo principal, registrado durante la mañana del sábado, alcanzó una magnitud de 4,7 y fue percibido con intensidad en San Miguel de Tucumán. El movimiento generó preocupación entre vecinos de distintas localidades, debido a la fuerza con la que fue sentido.

A partir de ese episodio se produjo una serie de movimientos posteriores de menor magnitud, hasta llegar al registrado este domingo al mediodía.

El nuevo sismo de magnitud 3, ubicado a 31 kilómetros de profundidad, volvió a poner en evidencia la actividad tectónica de esta región del país y la importancia del monitoreo permanente.

Salta, Tucumán y Jujuy, bajo monitoreo

La actividad sísmica es recurrente en el noroeste argentino y los especialistas siguen de cerca la evolución de los movimientos para determinar cómo continuará la secuencia.

Por el momento, el último evento informado por el INPRES fue el de este domingo a las 12.41, con epicentro a 56 kilómetros al sudeste de Incahuasi.