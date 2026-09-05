Sismo de magnitud 4,7 sacudió Salta y se sintió en Tucumán y Jujuy

Un sismo de magnitud 4,7 se registró este sábado por la mañana en el noroeste argentino y fue sentido en Salta, San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El movimiento telúrico ocurrió a las 8.37 y tuvo su epicentro a 74 kilómetros al oeste de Cafayate y 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra. El organismo precisó que el fenómeno se produjo a una profundidad de seis kilómetros, lo que favoreció su percepción en distintas localidades.

Cómo se sintió el temblor

El Inpres indicó que la intensidad fue débil en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Salta, donde el movimiento fue advertido principalmente por personas que se encontraban en reposo o en pisos elevados de edificios.

En Molinos (Salta) la intensidad fue media, con oscilación visible de objetos colgantes y movimiento de puertas.

Por su parte, en Cafayate el sismo alcanzó una intensidad de III a IV, mientras que en San Salvador de Jujuy fue de II a III, percibiéndose de manera muy leve en sectores residenciales.

Recomendaciones ante un sismo

Los especialistas recuerdan que, durante un movimiento sísmico, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y buscar protección debajo de una mesa o mueble resistente si fuera necesario.

En edificios, se recomienda utilizar las escaleras y evitar los ascensores. Quienes circulen en vehículo deben detenerse en un lugar seguro, mientras que los peatones deben alejarse de postes, fachadas y estructuras altas, priorizando los espacios abiertos.