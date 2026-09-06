Detuvieron al hijo de un postulante a juez federal de Concepción del Uruguay por un millonario robo

El hijo de un juez postulante fue detenido por un robo

La investigación por un millonario robo a un estudio contable en el partido bonaerense de San Martín derivó en la detención de Matías Grammático, hijo del juez de Garantías Mariano José Grammático Mazzari, quien actualmente es postulante al cargo de juez federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, publicó Análisis.

La detención fue ordenada por la fiscal Fabiana Ruiz, luego de que un peritaje sobre imágenes de cámaras de seguridad identificara al acusado en las inmediaciones del edificio donde ocurrió el asalto.

La prueba que permitió ordenar la detención

Según la investigación, el robo ocurrió durante la madrugada del 4 de mayo, entre las 2 y las 3.30, en un estudio contable ubicado en el piso 13 de un edificio de la calle San Lorenzo al 2100, en San Martín.

Los investigadores sostienen que los delincuentes ingresaron utilizando una llave, bloquearon los sistemas de seguridad mediante inhibidores de señal y se llevaron una caja fuerte con una importante suma de dinero en efectivo y cheques.

Inicialmente, un pedido de detención contra Matías Grammático había sido rechazado por otro juez de Garantías. Sin embargo, la fiscal continuó reuniendo pruebas y solicitó un peritaje scopométrico, cuyo resultado concluyó que la persona registrada por las cámaras era el hijo del magistrado.

Cuando la Policía Bonaerense allanó su departamento no logró localizarlo. Finalmente, el acusado se presentó este sábado en una comisaría de San Martín y quedó detenido.

Su padre aspira al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay

Mariano José Grammático Mazzari integra el concurso 523 del Consejo de la Magistratura de la Nación, destinado a cubrir la vacante del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, cargo que quedó libre tras el fallecimiento del juez Pablo Andrés Seró.

El magistrado fue entrevistado el pasado 26 de agosto junto a otros candidatos. Durante esa instancia explicó que eligió concursar para Entre Ríos por un vínculo personal con la provincia, donde aseguró haber pasado parte de su infancia y mantener un fuerte apego emocional.

El concurso continúa con varios postulantes en carrera y la situación judicial de su hijo no forma parte del proceso de selección, aunque el caso cobró notoriedad por la coincidencia con la candidatura al juzgado federal entrerriano.