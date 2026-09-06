Newell’s empató 1 a 1 con Rosario Central sobre el final del clásico rosarino

Rosario Central y Newell’s empataron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. Gastón Ávila abrió el marcador y Matías Cóccaro igualó en tiempo de descuento tras una jugada revisada por el VAR.
Newell’s empató 1 a 1 con Rosario Central en el clásico rosarino por la octava fecha del Torneo Clausura. El Canalla se puso en ventaja mediante Gastón Ávila, pero Matías Cóccaro convirtió la igualdad en tiempo de descuento en el Gigante de Arroyito.
El conjunto dirigido por Jorge Almirón estuvo a minutos de alcanzar su victoria número 100 en el historial del clásico, pero Newell’s encontró el empate en una de las últimas acciones del encuentro. El gol fue inicialmente anulado por fuera de juego y posteriormente validado mediante la intervención del VAR.
El resultado también interrumpió una serie de seis victorias consecutivas de Rosario Central ante su rival. Pese a la igualdad, el Canalla mantuvo una diferencia de 22 triunfos sobre la Lepra en el historial.
Central abrió el marcador antes del descanso
El primer tiempo tuvo infracciones y disputas en la mitad de la cancha, mientras que las situaciones frente a los arcos fueron limitadas durante buena parte de la etapa.
Rosario Central comenzó a generar mayor presencia ofensiva durante el último tramo. Newell’s, dirigido por Frank Darío Kudelka, intentó avanzar mediante envíos directos, pero no consiguió abrir el marcador.
En la última jugada antes del descanso, un tiro de esquina generó un rebote dentro del área que encontró Gastón Ávila. El defensor remató y convirtió el 1 a 0 para Rosario Central.
Newell’s buscó el empate en el complemento
Con la ventaja, Central modificó su planteo durante el segundo tiempo y buscó aprovechar los espacios que podía dejar su rival para generar situaciones de contragolpe.
Newell’s tuvo dificultades para elaborar jugadas ofensivas y durante varios minutos no consiguió generar peligro sobre el arco defendido por Jeremías Ledesma.
El Canalla contó con oportunidades para ampliar la diferencia, pero no consiguió convertir el segundo gol y mantuvo abierta la definición del encuentro hasta los minutos finales.
Cóccaro marcó el empate en tiempo de descuento
Cuando Rosario Central se encaminaba hacia la victoria, Newell’s consiguió igualar. Ignacio Ramírez habilitó a Matías Cóccaro, quien definió de primera ante la salida de Ledesma y convirtió el 1 a 1.
La terna arbitral anuló inicialmente el tanto por un presunto fuera de juego. La acción fue revisada mediante el VAR y, tras el análisis, se determinó que la posición era válida.
El gol fue convalidado y Newell’s consiguió el empate en tiempo de descuento, resultado que impidió que Rosario Central alcanzara su triunfo número 100 en el historial del clásico.
Cómo quedó el historial del clásico rosarino
Tras la igualdad, Rosario Central continuó al frente en los enfrentamientos entre ambos equipos. El Canalla acumuló 99 victorias, mientras que Newell’s registró 77 triunfos y se contabilizaron 104 empates.
El último triunfo de Newell’s en el Gigante de Arroyito se había producido en el Torneo Apertura 2022, cuando se impuso con un gol de Juan Manuel García.
En el primer clásico de 2026, Rosario Central había ganado 2 a 0 en el Coloso del Parque. Con el resultado de este domingo, la Lepra terminó con la serie de seis victorias consecutivas del Canalla.
Cómo quedaron Central y Newell’s en las tablas
Con el empate, Rosario Central llegó a 12 puntos y quedó sexto en la Zona B del Torneo Clausura.
Newell’s también alcanzó las 12 unidades y se ubicó en el quinto puesto de la Zona A.
En la Tabla Anual, Central quedó sexto con 40 puntos y en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Newell’s ocupó el puesto 22 con 27 unidades.
Cuándo vuelven a jugar Rosario Central y Newell’s
Por la fecha 9 del Torneo Clausura, Rosario Central deberá jugar nuevamente en condición de visitante. El equipo de Almirón enfrentará a Tigre el domingo 13 de septiembre desde las 14:45.
Newell’s, en tanto, regresará al estadio Marcelo Bielsa para recibir a Vélez el viernes 11 de septiembre a partir de las 17.
Ambos equipos continuarán así su participación en el Clausura después del empate 1 a 1 en una nueva edición del clásico rosarino. (con información de Infobae)