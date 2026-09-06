River venció 3-1 a Independiente Rivadavia y Ponzio sigue invicto en el Monumental

River Plate consiguió un valioso triunfo al imponerse 3-1 sobre Independiente Rivadavia en el estadio Más Monumental, por la fecha 8 del Torneo Clausura. El equipo dirigido de manera interina por Leonardo Ponzio sumó su segunda victoria consecutiva y reafirmó su buen inicio como entrenador.

Los goles del Millonario fueron convertidos por Gonzalo Montiel, de penal, y Tomás Galván, que marcó un doblete. Para la Lepra mendocina descontó Álex Arce en el complemento.

Montiel abrió el camino desde los doce pasos

River fue superior durante la primera mitad y encontró la ventaja a los 29 minutos. Tras una infracción de Leonard Costa sobre Ángel Correa dentro del área, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal y Gonzalo Montiel lo cambió por gol para establecer el 1-0.

🦁 ¡¡DOS JUGADOS Y DOS GANADOS PARA EL LEÓN PONZIO!! 🔥 River derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia, en el Monumental, por la octava fecha del #TorneoClausura ⚽ Doblete de Galván y Montiel. Descontó Arce 👀 El Millo quedó 9° en la Zona B y 7° en la Tabla Anual, a 6pts de la… pic.twitter.com/uFxWHMNhuF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2026

Antes del descanso, el conjunto de Núñez estuvo muy cerca de ampliar la diferencia, pero Alejo Osella despejó una pelota sobre la línea tras un remate de Thiago Almada.

Galván liquidó el partido con un doblete

En el inicio del segundo tiempo, River golpeó nuevamente. Thiago Almada encabezó una gran acción individual y, tras el rebote que dio el arquero Nicolás Bolcato, Tomás Galván apareció para empujar el balón y marcar el 2-0.

Independiente Rivadavia reaccionó y descontó a los 22 minutos mediante un cabezazo de Álex Arce, luego de una asistencia aérea de José Florentín. Incluso, el visitante estuvo cerca del empate con un remate de Sequeira que pegó en el travesaño.

Sin embargo, a diez minutos del final, Galván volvió a hacerse presente con un preciso remate desde la puerta del área para sellar el 3-1 definitivo y asegurar los tres puntos para el Millonario.

Segundo triunfo seguido para el ciclo Ponzio

Con esta victoria, River mantiene puntaje ideal desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco de suplentes, tras haber debutado con un triunfo frente a Banfield. Además, el equipo sumó un éxito clave ante uno de los protagonistas de la Tabla Anual, fortaleciendo sus aspiraciones en el Torneo Clausura.