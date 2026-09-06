Milei reunirá al Gabinete tras anuncios por Malvinas y con foco en el Presupuesto 2027

Milei reúne al Gabinete por el Presupuesto 2027 y el Súper RIGI

Javier Milei reunirá al Gabinete por el Presupuesto 2027 y el Súper RIGI este lunes desde las 10 en Casa Rosada, en el inicio de una semana atravesada por la estrategia legislativa del Gobierno y las repercusiones de los anuncios realizados sobre la cuestión Malvinas.

El Presidente encabezará el encuentro junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros nacionales. La convocatoria tendrá como objetivo revisar las prioridades políticas de la gestión y coordinar la agenda de las distintas áreas.

Será la tercera reunión consecutiva en tres semanas, publicó Ámbito. La primera se realizó el 24 de agosto y la segunda tuvo lugar el martes pasado, como parte de la dinámica de encuentros periódicos impulsada por Milei.

Los anuncios del Gobierno por Malvinas

La cuestión Malvinas volverá a formar parte de la agenda después de la cadena nacional encabezada por el Presidente el jueves pasado.

En ese mensaje, Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras que operen en la zona sin autorización argentina y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Posteriormente, YPF informó que las compañías internacionales SLB, Halliburton y Baker Hughes habían aclarado que no participaban ni tenían previsto participar del proyecto de exploración y producción de hidrocarburos Sea Lion en las islas.

El Presupuesto 2027 deberá llegar al Congreso

Otro de los puntos de la reunión será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre.

El Ministerio de Economía había presentado en julio un adelanto de los lineamientos presupuestarios. El documento proyectó para 2027 una reducción de la inflación, recuperación del salario real, incremento de la inversión y una nueva baja de la pobreza.

El Gobierno también estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto estará impulsado por la inversión, la recuperación del consumo privado y el aporte del sector externo.

El equilibrio fiscal seguirá como eje

El Ejecutivo mantendrá el equilibrio fiscal como uno de los principales criterios para la elaboración del proyecto. Este punto formará parte de las negociaciones con los gobernadores y los bloques parlamentarios por los recursos provinciales y la obra pública.

La discusión presupuestaria coincidirá además con el tratamiento de la reforma del Banco Central, iniciativa que busca eliminar la posibilidad de financiar al Tesoro mediante adelantos transitorios y establecer restricciones a otras modalidades de asistencia.

El proyecto obtuvo a fines de agosto la aprobación general de la Cámara de Diputados con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.

La estrategia del Gobierno en el Congreso

El armado parlamentario tendrá entre sus principales referentes a Diego Santilli, encargado del diálogo con las provincias, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además del Presupuesto, el oficialismo buscará avanzar con otras iniciativas que forman parte de su agenda legislativa, entre ellas la reforma electoral.

Otro de los proyectos pendientes será el denominado Súper RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados pero todavía enfrenta dificultades para avanzar en el Senado.

Qué propone el Súper RIGI

La iniciativa establece un régimen para nuevas actividades económicas destinado a proyectos con inversiones de al menos 1.000 millones de dólares, de los cuales un 20% deberá desembolsarse durante los primeros dos años.

Entre sus disposiciones se encuentran un plazo de adhesión de cinco años y estabilidad por 30 años, además de una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%.

También contempla una alícuota del 3,5% sobre dividendos y utilidades, exenciones de derechos de importación y exportación para bienes vinculados con los proyectos y una contribución patronal reducida al 10%.

Beneficios y requisitos previstos en el proyecto

El texto fija un límite del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas y establece restricciones para la aplicación de determinados gravámenes locales.

Asimismo, dispone que cada dólar destinado a inversión y desarrollo pueda computarse doble para alcanzar el compromiso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares.

Los proyectos deberán destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores locales. La iniciativa también prevé la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales para resolver litigios.

Javier Milei y Elon Musk (archivo)

Milei recibirá a ejecutivos de DayOne Data y Tesla

Luego de la reunión de Gabinete, Milei continuará su agenda con representantes de empresas internacionales. A las 12 recibirá a ejecutivos de DayOne Data, compañía con sede en Singapur dedicada al desarrollo y operación de infraestructura para centros de datos.

Más tarde, desde las 14, el mandatario mantendrá un encuentro con representantes de Tesla, la empresa estadounidense de tecnología y vehículos eléctricos fundada por Elon Musk.

Las reuniones empresariales se producirán mientras el Ejecutivo busca avanzar con el Súper RIGI en el Senado y promover inversiones de gran escala en el país.