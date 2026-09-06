Quirno defendió la estrategia del Gobierno sobre Malvinas y advirtió a 180 empresas

El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia del Gobierno sobre Malvinas y aseguró que se trabaja desde hace meses. Además, confirmó que 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas fueron notificadas y podrían recibir sanciones.
La estrategia del Gobierno sobre Malvinas fue defendida por el canciller Pablo Quirno, quien rechazó que las recientes medidas hayan surgido a partir de la bandera exhibida durante el Mundial 2026 o de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Aseguró que el plan comenzó a desarrollarse varios meses atrás.
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicó a través de sus redes sociales que el trabajo fue articulado junto al Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, con el objetivo de coordinar acciones vinculadas con los intereses argentinos en las islas y el Atlántico Sur.
“Cuando dicen que fue la bandera del Mundial o las declaraciones del presidente Trump para minimizar el trabajo realizado durante meses para llegar a articular una estrategia integrada de defensa de nuestros intereses en Malvinas y el Atlántico Sur…”, expresó Quirno. En su publicación citó un mensaje de Presti referido a una reunión realizada en mayo en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
Advertencia a 180 empresas vinculadas a Malvinas
Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones para empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina. En ese marco, Quirno confirmó que unas 180 compañías relacionadas con actividades hidrocarburíferas ya fueron notificadas.
Durante su participación en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el canciller explicó que el Gobierno busca ampliar el alcance de las sanciones no solo a las firmas que realizan operaciones petroleras, sino también a sus proveedores.
Quirno detalló que se avanzó con “un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”.
Las compañías ya fueron notificadas
El canciller indicó que el procedimiento oficial ya comenzó y sostuvo que las compañías alcanzadas “ya fueron anoticiadas la semana pasada” acerca de las consecuencias que podrían enfrentar si mantienen esas actividades.
En ese sentido, lanzó una advertencia directa: “Cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener un proceso bastante complicado”.
La medida forma parte de la política anunciada por el Ejecutivo para reforzar los mecanismos de sanción contra personas y empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.