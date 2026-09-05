Tractorazo de yerbateros en Misiones durante la visita de Milei: "Estamos desprotegidos y a la deriva"

El tractorazo de yerbateros en Misiones reunió en la localidad de San Vicente a productores que se movilizaron para reclamar medidas al Gobierno nacional, en coincidencia con la visita del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú el viernes pasado. La protesta se desarrolló sobre las rutas nacionales 12 y 101.

De acuerdo con el Diario Digital Conclusión, de la movilización participaron productores yerbateros, tealeros y tabacaleros, quienes utilizaron tractores y camiones para visibilizar la situación que atraviesan las economías regionales. Durante la jornada, Gendarmería y Policía Federal implementaron controles en los accesos de Wanda y Colonia Esperanza.

La protesta coincidió con la presencia de Milei en Puerto Iguazú, donde el mandatario participó del cierre de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Reclamo por los precios y los costos

Uno de los principales cuestionamientos del sector está relacionado con los cambios introducidos a partir del DNU 70/2023 y sus efectos sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Los productores aseguran que el kilo de hoja verde se mantiene entre $250 y $280, valores similares a los registrados a fines del año pasado.

En paralelo, denunciaron importantes incrementos en los costos de producción. Según indicaron, los combustibles registraron subas de hasta un 400%, mientras que determinados insumos esenciales aumentaron alrededor de un 300%.

El dirigente yerbatero Jorge Skripczuk ejemplificó la situación con el precio del gasoil: aseguró que pasó de $380 pesos por litro en 2023 a unos $2.300 actualmente. Además, señaló que el costo de cosecha llegó a los $79.000 por tonelada, reduciendo los márgenes de rentabilidad.

Frente a este escenario, los productores sostuvieron que la actividad primaria quedó "desprotegida y a la deriva" y reclamaron medidas que permitan recuperar rentabilidad y garantizar la continuidad de las explotaciones.