Encuentro de periodistas agropecuarios reunió a comunicadores de seis provincias

REDACCIÓN ELONCE
El Encuentro de periodistas agropecuarios de la Mesopotamia se desarrolla en Bella Vista, Corrientes, con unos 40 comunicadores. Participan 13 entrerrianos y la agenda incluye recorridas por distintas producciones regionales, indicó a Elonce Dana Olivera.
El Encuentro de periodistas agropecuarios de la Mesopotamia celebra su tercera edición en Bella Vista, Corrientes, con alrededor de 40 comunicadores vinculados al sector productivo. Entre ellos participan 13 entrerrianos provenientes de distintos puntos de la provincia. Dana Olivera Taleb, presidenta de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), brindó a Elonce detalles de las jornadas.
La propuesta nació a partir del trabajo conjunto de periodistas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, aunque con el paso de las ediciones incorporó representantes de otros lugares. “Estamos pisando la tercera provincia porque lo pensamos con colegas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. En la primera edición se sumaron amigos paraguayos que se dedican al agro y, en esta oportunidad, estamos con amigos también de Chaco y Formosa”, explicó Olivera Taleb.
La delegación entrerriana participa de recorridas por establecimientos productivos para conocer diferentes experiencias. “De Entre Ríos, 13 colegas que forman parte de esta asociación están participando de la segunda jornada. Estamos en una cabaña Braford, con producción de ganadería de genética adaptada para la provincia de Corrientes, que tiene la particularidad de algo que consumimos mucho y que nos gusta en esta época: las frutillas. Estuvimos conociendo mucho de esta producción que en Entre Ríos no vemos”, señaló.
Conocer las producciones de la región
Uno de los principales objetivos de las jornadas es profundizar el conocimiento de los periodistas sobre las economías regionales y generar un contacto directo con quienes trabajan diariamente en las distintas cadenas productivas. “La idea de hacer este tipo de instancia es conocer un poco más la región en materia productiva”, afirmó la presidenta de AEPA.
Bella Vista permitió que los comunicadores se acercaran a producciones con características diferentes a las que habitualmente encuentran en territorio entrerriano. “Estamos conociendo lo que tiene que ver con la producción de arándanos, de palta, hoy tan consumidos, frutilla y, en esta ocasión, estamos con la particularidad de Braford”, detalló.
La recorrida también contempló experiencias relacionadas con la producción bubalina y la elaboración de alimentos derivados. “También estuvimos conociendo lo que tiene que ver con la generación de valor agregado, con la leche de búfalas, y todo lo que se produce en materia de lácteos en ese sentido”, agregó.
Unos 40 agroperiodistas participan de las jornadas
Además de recorrer establecimientos, el encuentro funciona como espacio de capacitación e intercambio sobre los desafíos que atraviesan quienes comunican la actividad agropecuaria. Para Olivera Taleb, la formación constituye uno de los principales aportes de esta iniciativa regional.
“Además de poder capacitarnos como comunicadores del sector productivo, podemos dialogar de las necesidades que tenemos como comunicadores del agro. La formación es un aspecto central, pero sobre todo está la capacidad que tenemos de ir sumando gente”, sostuvo.
La convocatoria fue creciendo desde la primera edición y actualmente reúne a unos 40 profesionales. “Somos alrededor de 40 agroperiodistas de la región, lo que representa un valor importante para nosotros. En Entre Ríos somos alrededor de 30 a 32 periodistas agropecuarios que nos dedicamos al periodismo y también a la comunicación en el sector agropecuario”, precisó.
La representación entrerriana
Olivera Taleb también destacó la predisposición de los productores de Bella Vista para recibir a los periodistas y explicar las características de sus actividades. “Esto permite visibilizar la apertura que tienen las familias productoras, en este caso de Bella Vista, que abren las puertas y destacan el valor del periodismo y de la comunicación agropecuaria, que permite visibilizar lo que se hace tranqueras adentro”, expresó.
De los poco más de 30 periodistas agropecuarios que desarrollan la actividad en Entre Ríos, 13 viajaron para participar de esta tercera edición. Los representantes llegaron desde distintos departamentos de la provincia.
“Los periodistas que hoy integran la Asociación Entrerriana están esparcidos por todo el territorio, no están concentrados en Paraná solamente. Hoy están participando colegas de Concordia, San Salvador, Federal, Paraná y todos sus alrededores”, indicó.
El desafío de acercar el agro a la sociedad
Para la presidenta de AEPA, conocer directamente los procesos productivos también contribuye a mejorar el trabajo periodístico, debido a que permite formular preguntas más precisas y posteriormente trasladar esos conocimientos a las audiencias de manera comprensible.
“Para nosotros es importante seguir fomentando estas instancias de encuentro, no solo por la formación y por conocer al sector propiamente dicho, sino porque nos permite generar mejores interrogantes para poder llegar a la audiencia”, afirmó.
Olivera Taleb consideró que el interés por los temas agropecuarios trascendió al público directamente relacionado con el campo. “Podemos decir que es un periodismo de nicho, pero hoy creo que la sociedad quiere conocer más de lo que consumimos, de los productos que consumimos, y este tipo de instancias nos capacitan en ese sentido”, sostuvo.
La formación de los periodistas agropecuarios
Uno de los desafíos de la especialización consiste en comprender los aspectos técnicos de las diferentes producciones y trasladarlos a un lenguaje accesible. “Esa es una pata muy importante que tiene que ver con la formación. Para hacer ese puente que la sociedad necesita y poder tener esa bajada que hacemos los comunicadores del agro, necesitamos formación”, explicó.
En ese marco, la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios impulsó una propuesta académica junto a dos facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos para fortalecer la capacitación profesional.
“Desde la asociación impulsamos la Diplomatura en Periodismo Agropecuario, que se está realizando por estos días en consonancia con la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNER”, destacó Olivera Taleb.
El tercer encuentro consolidó así una iniciativa que nació entre comunicadores de las provincias de la Mesopotamia y que incorporó representantes de Chaco, Formosa y Paraguay. Las recorridas productivas, la capacitación y el intercambio de experiencias fueron los ejes de las jornadas desarrolladas en Bella Vista.