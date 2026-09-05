Día del Niño en barrio 33 Orientales: preparan juegos, chocolate y actividades para las familias

REDACCIÓN ELONCE
La comisión vecinal de 33 Orientales organizará este domingo 6 de septiembre una jornada con chocolate, juegos, emprendedores, cortes de cabello y diferentes propuestas gratuitas. Será de 14 a 18 horas en la plaza y polideportivo del barrio y convocaron a las familias a llevar su taza.
El festejo del Día del Niño en 33 Orientales se realizará este domingo 6 de septiembre con diferentes actividades destinadas a las familias del barrio y otros sectores de Paraná. La propuesta será de 14 a 18 horas y tendrá como escenarios la plaza y el polideportivo de la zona.
La actividad será una de las primeras organizadas por la nueva comisión vecinal, recientemente asumida. "Estamos bien preparados para recibir a los que quieran acercarse", expresó la presidenta de la comisión vecinal, Rita Andrea Miguel, a Elonce.
Durante la tarde habrá chocolate caliente, golosinas, juegos para los chicos, cortes de cabello y otras propuestas recreativas. Desde la organización solicitaron que quienes concurran lleven una taza para poder compartir el chocolate.
Emprendedores se sumarán a la celebración
En paralelo se desarrollará el primer encuentro de microemprendedores organizado por la nueva comisión. "Hay alrededor de 30 emprendedores que nos van a acompañar", adelantó Miguel. La intención es generar un espacio para apoyar a las economías populares y acercar sus productos a los vecinos.
La comisión también instalará un puesto de tortas fritas con el objetivo de recaudar fondos para comenzar a desarrollar proyectos en la vecinal. Además, destacaron las donaciones recibidas para poder ofrecer bebidas y golosinas durante la celebración.
En tanto, el vicepresidente de la comisión vecinal, Jorge Oliva, expresó: "Queremos que la gente del barrio y todos los que quieran venir nos ayuden y apoyen a los emprendedores". También participará un grupo de UADER que acompañará y coordinará actividades destinadas a las infancias.
Un encuentro para acercar a los vecinos
Desde la comisión explicaron que el festejo busca también fortalecer el vínculo con la comunidad. "Este evento es para empezar a acercarnos y poder llevar todos los proyectos que tengamos a su fin", señalaron.
En la previa, la Municipalidad realizó tareas de limpieza, corte de pasto y acondicionamiento de la plaza, el polideportivo y sectores cercanos, a pedido de la vecinal.