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Día del Niño en barrio 33 Orientales: preparan juegos, chocolate y actividades para las familias

La comisión vecinal de 33 Orientales organizará este domingo 6 de septiembre una jornada con chocolate, juegos, emprendedores, cortes de cabello y diferentes propuestas gratuitas. Será de 14 a 18 horas en la plaza y polideportivo del barrio y convocaron a las familias a llevar su taza.

5 de Septiembre de 2026
33 Orientales prepara un gran festejo del Día del Niño.
33 Orientales prepara un gran festejo del Día del Niño. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La comisión vecinal de 33 Orientales organizará este domingo 6 de septiembre una jornada con chocolate, juegos, emprendedores, cortes de cabello y diferentes propuestas gratuitas. Será de 14 a 18 horas en la plaza y polideportivo del barrio y convocaron a las familias a llevar su taza.

El festejo del Día del Niño en 33 Orientales se realizará este domingo 6 de septiembre con diferentes actividades destinadas a las familias del barrio y otros sectores de Paraná. La propuesta será de 14 a 18 horas y tendrá como escenarios la plaza y el polideportivo de la zona.

 

La actividad será una de las primeras organizadas por la nueva comisión vecinal, recientemente asumida. "Estamos bien preparados para recibir a los que quieran acercarse", expresó la presidenta de la comisión vecinal, Rita Andrea Miguel, a Elonce.

 

Rita Andrea Miguel, presidenta de la comisi&oacute;n vecinal 33 Orientales
Rita Andrea Miguel, presidenta de la comisión vecinal 33 Orientales

 

Durante la tarde habrá chocolate caliente, golosinas, juegos para los chicos, cortes de cabello y otras propuestas recreativas. Desde la organización solicitaron que quienes concurran lleven una taza para poder compartir el chocolate.

 

Emprendedores se sumarán a la celebración

 

En paralelo se desarrollará el primer encuentro de microemprendedores organizado por la nueva comisión. "Hay alrededor de 30 emprendedores que nos van a acompañar", adelantó Miguel. La intención es generar un espacio para apoyar a las economías populares y acercar sus productos a los vecinos.

 

La comisión también instalará un puesto de tortas fritas con el objetivo de recaudar fondos para comenzar a desarrollar proyectos en la vecinal. Además, destacaron las donaciones recibidas para poder ofrecer bebidas y golosinas durante la celebración.

 

Jorge Oliva, vicepresidente de la comisi&oacute;n vecinal 33 Orientales
Jorge Oliva, vicepresidente de la comisión vecinal 33 Orientales

 

En tanto, el vicepresidente de la comisión vecinal, Jorge Oliva, expresó: "Queremos que la gente del barrio y todos los que quieran venir nos ayuden y apoyen a los emprendedores". También participará un grupo de UADER que acompañará y coordinará actividades destinadas a las infancias.

 

 

Un encuentro para acercar a los vecinos

 

Desde la comisión explicaron que el festejo busca también fortalecer el vínculo con la comunidad. "Este evento es para empezar a acercarnos y poder llevar todos los proyectos que tengamos a su fin", señalaron.

 

En la previa, la Municipalidad realizó tareas de limpieza, corte de pasto y acondicionamiento de la plaza, el polideportivo y sectores cercanos, a pedido de la vecinal.

 

33 orientales se prepara para un gran festejo del día del niño

Temas:

Barrio 33 Orientales Comisión vecinal Infancias Juegos Plaza
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