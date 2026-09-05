Entre Ríos tendrá un sábado fresco y ventoso: cómo seguirá el tiempo y cuándo vuelve el calor

El tiempo en Entre Ríos estará marcado este sábado por temperaturas frescas, algunas nubes y viento, aunque sin probabilidades de lluvia en las principales ciudades de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene disponible su pronóstico oficial para los próximos días.

En Paraná se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 16, mientras que La Paz tendrá valores similares. Concordia y Federal alcanzarán los 17 grados, con mínimas de 9, mientras que hacia el sur provincial las marcas serán algo menores.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el termómetro oscilará este sábado entre los 6 y los 15 grados. En toda la región analizada, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%.

Viento y ráfagas durante el sábado

Uno de los aspectos destacados de la jornada será el viento. En distintos puntos de Entre Ríos se prevén velocidades que por momentos alcanzarán entre 23 y 31 kilómetros por hora.

También se anuncian ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante parte de la mañana y el mediodía en Paraná, Concordia, Federal, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y La Paz.

Hacia la noche aumentará la nubosidad en varias localidades, pero el tiempo continuará estable y sin lluvias previstas.

El domingo será más frío

El descenso térmico se hará más evidente durante el domingo. Paraná, Concordia, Federal y La Paz tendrán mínimas cercanas a los 3 grados y máximas de alrededor de 14.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en tanto, las mínimas podrían bajar hasta los 2 grados y las máximas no superarían los 13. Tampoco se esperan precipitaciones durante la jornada.

El lunes continuará el ambiente frío, especialmente durante las primeras horas, con mínimas de entre 2 y 4 grados y máximas de 13 a 16 según la zona.

Cuándo empiezan a subir las temperaturas

El cambio comenzará a sentirse desde el martes, cuando las máximas subirán hasta los 17 grados en el sur provincial y rondarán los 20 en Paraná, Concordia, Federal y La Paz.

El ascenso continuará durante miércoles y jueves. Para mitad de semana se esperan máximas de entre 18 y 21 grados, mientras que el jueves algunas localidades del norte entrerriano podrían alcanzar los 25.

Hacia el viernes, el tiempo en Entre Ríos presentará valores mucho más templados, con máximas de hasta 25 grados en Paraná, Concordia, Federal y La Paz. De esta manera, después de un fin de semana frío, la provincia comenzará una recuperación térmica sostenida desde el martes.