Ricardo Mollo estuvo en Paraná y visitó la Escuela de Música, Danza y Teatro

REDACCIÓN ELONCE
Ricardo Mollo reflexionó sobre inteligencia artificial y educación durante su visita junto a Diego Arnedo a una escuela de UADER en Paraná. Frente a estudiantes, planteó la importancia de preservar la experiencia colectiva de aprender ante el avance tecnológico.
La inteligencia artificial y educación fueron parte de la reflexión que Ricardo Mollo compartió este viernes durante una visita junto a Diego Arnedo, su compañero en Divididos, a la Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”, perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en Paraná.
Frente a estudiantes, el músico puso sobre la mesa uno de los interrogantes que atraviesan actualmente al sistema educativo: qué lugar ocupará la escuela frente al crecimiento acelerado de herramientas de inteligencia artificial capaces de producir textos, responder consultas y facilitar el acceso inmediato a grandes cantidades de información.
Mollo abordó esa transformación desde una preocupación que excedió a la tecnología en sí misma. Su planteo apuntó especialmente a preservar el aprendizaje como una experiencia compartida y evitar que el acceso a las nuevas herramientas termine profundizando diferencias entre quienes pueden utilizarlas y quienes quedan afuera.
Mollo y una pregunta sobre ChatGPT y la escuela
“Hay miles de estudiantes, ojalá se vaya multiplicando y no sea al revés, por eso hablaba de la inteligencia artificial que es un poco el programa de decir para qué ir a la escuela, si tenés el chat GPT, ¿no?”, expresó el guitarrista y cantante de Divididos durante su intervención.
La frase abrió una reflexión sobre el sentido de los espacios educativos en tiempos en que las respuestas parecen estar disponibles de manera instantánea a través de plataformas digitales. Lejos de presentar la tecnología solamente como una amenaza, Mollo puso el foco en quiénes tendrán acceso a esas posibilidades y cómo podrán participar de ellas.
“Y en realidad eso va a ser patrimonio de algunos, entonces está bueno que no sea así y que pueda seguir siendo una situación colectiva y que todos podamos participar de eso”, sostuvo ante quienes participaban del encuentro en la institución educativa.
Una reflexión sobre el futuro y las máquinas
Para profundizar su planteo, Mollo recurrió a las palabras de un autor que, según explicó, ya hacia fines de la década del '60 había imaginado un escenario atravesado por una relación cada vez más compleja entre las personas y las máquinas.
“Si quieren les dejo un mensaje de un autor, allá a fines de los 60, Morris, no sé si lo conocen. Él, ya de alguna manera, había visibilizado este futuro”, introdujo el músico antes de compartir la frase con los presentes.
Luego citó: “Las máquinas fabrican frases para vivir y todos repetimos sin nunca descubrir que la libertad del hombre no era de metal. La máquina triunfó y el hombre se acabó”. La referencia adquirió especial actualidad al ser vinculada por Mollo con la expansión de herramientas capaces de generar textos y contenidos mediante inteligencia artificial. Tras compartir la cita, el integrante de Divididos cerró su reflexión con una expresión breve pero contundente: “Ojalá que eso no suceda”.