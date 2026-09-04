Juan Manuel Bilat fusiona el folclore con la música de cámara en homenaje monumental a Jorge Méndez

“Entre Ríos en Sinfonía” llega al Teatro Municipal 3 de Febrero el próximo 15 de octubre. Un encuentro entre la identidad litoraleña y la música de cámara, con más de 80 artistas en escena. La preventa ya se encuentra disponible con una tanda de entradas a precio promocional.
La escena cultural entrerriana se prepara para una noche especial. El próximo jueves 15 de octubre, el acordeonista Juan Manuel Bilat desembarcará en el Teatro Municipal 3 de Febrero para presentar “Entre Ríos en Sinfonía”, una superproducción que propone un nuevo diálogo entre la identidad del chamamé y la música de cámara, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo.
A un año de la desaparición física de Jorge Méndez, el espectáculo rendirá homenaje a uno de los grandes referentes de la música y la poesía entrerriana.
Sus composiciones, profundamente arraigadas en el paisaje y la identidad del litoral, cobrarán una nueva dimensión a partir de los arreglos orquestales y del diálogo entre el acordeón de Bilat, la formación sinfónica y los artistas invitados.
La propuesta busca poner en valor el cancionero entrerriano desde una mirada contemporánea, explorando nuevas sonoridades y posibilidades para una música que forma parte de nuestra identidad.
La fuerza del chamamé se encontrará así con la riqueza tímbrica de la música de cámara, en una experiencia artística pensada para ampliar los límites del género y acercarlo a nuevos públicos.
La música estará acompañada por un importante despliegue técnico, visual y tecnológico diseñado especialmente para la ocasión, con una puesta escénica que buscará convertir -por primera vez- al Teatro 3 de Febrero, en el escenario de una experiencia sensorial integral.
La velada contará, además, con la participación de destacados artistas invitados de la escena regional y nacional, sumando distintas generaciones y miradas en torno a la obra de Jorge Méndez y a la música del litoral.
Preventa de entradas
Las localidades para esta función ya pueden adquirirse a precio promocional en la boletería del Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 60) y de manera digital a través de www.plateavip.com.ar .
Con “Entre Ríos en Sinfonía”, Juan Manuel Bilat reafirma una manera de entender la música y la producción escénica: crear espectáculos de alto nivel que permitan seguir explorando, evolucionando y llevando la música del litoral hacia nuevos territorios.
Desde el cruce de géneros, generaciones y públicos, el acordeonista entrerriano continúa ampliando las posibilidades de su propuesta artística, tendiendo puentes entre la tradición y las nuevas formas de vivir la música, para que nuestra identidad litoraleña siga creciendo y pisando fuerte en los grandes escenarios.