Choque fatal en Río Negro: murieron una mujer de 72 años y un hombre de 81

Un choque fatal en Ruta 22 dejó como saldo dos personas fallecidas y un hombre herido durante la noche del jueves 3 de septiembre, a la altura del kilómetro 883, en las proximidades de Río Colorado, provincia de Río Negro. Las víctimas viajaban juntas en un automóvil Mercedes Benz.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Mónica Beatriz García Reus, de 72 años, y Carlos Antonio Martín, de 81, ambos oriundos de Allen. Según se informó, eran pareja y circulaban en el mismo vehículo cuando se produjo el violento impacto.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20 y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, consistió en una colisión semifrontal entre el Mercedes Benz y una camioneta Toyota Hilux. Las circunstancias que desencadenaron el choque todavía no fueron establecidas y forman parte de una investigación judicial.

Una mujer murió en el lugar y su pareja en el hospital

Como consecuencia de la violencia del impacto, García Reus sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar del accidente. Los servicios de emergencia que intervinieron posteriormente constataron su deceso.

Martín, en tanto, fue encontrado con vida y recibió asistencia tras el choque. El hombre de 81 años fue trasladado de urgencia hacia un hospital de Río Colorado para intentar estabilizarlo debido a las lesiones sufridas.

Sin embargo, su estado era crítico y su fallecimiento fue constatado pocos minutos después de haber ingresado al centro asistencial. De esta manera, el siniestro terminó provocando la muerte de los dos ocupantes del Mercedes Benz.

El conductor de la camioneta resultó herido

El hombre que conducía la Toyota Hilux involucrada en el choque también sufrió lesiones. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado para continuar bajo cuidados médicos y permanecía internado.

Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la gravedad de las heridas que presentó el conductor de la camioneta. Su evolución será seguida mientras continúa la investigación destinada a reconstruir cómo ocurrió la colisión.

En el lugar del siniestro trabajaron diferentes organismos judiciales y de seguridad. Intervino el fiscal adjunto Matías Álvarez Reynolds, junto con integrantes de la Unidad Operativa de la Investigación del Ministerio Público Fiscal, personal del gabinete de Criminalística y efectivos de Seguridad Vial.

Investigan las causas del choque fatal

Las actuaciones realizadas en la Ruta Nacional 22 buscaron obtener los elementos necesarios para reconstruir la mecánica del impacto y establecer qué ocurrió durante los instantes previos a la colisión.

Las pericias resultarán fundamentales para determinar las trayectorias de los vehículos, las condiciones en las que circulaban y otros factores que pudieran haber tenido incidencia. Por el momento, no se informó oficialmente cuál de los rodados habría invadido el carril contrario ni qué circunstancia desencadenó el impacto semifrontal.

Por esa razón, las causas del accidente permanecen bajo investigación y cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada a partir de las pruebas reunidas en el expediente.

Foto: Diario Río Negro.

Conmoción en Allen por la muerte de la pareja

La noticia del fallecimiento de García Reus y Martín provocó una profunda conmoción en Allen, localidad de la que ambos eran oriundos. Durante las primeras horas de este viernes comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en redes sociales.

Entre las publicaciones estuvo la realizada por un grupo de excompañeras de García Reus, quienes expresaron su dolor por la inesperada muerte de la mujer y recordaron el vínculo que habían mantenido con ella.

“Hoy despertamos con la peor de las noticias. Ayer perdió la vida nuestra queridísima amiga hermana Mónica Beatriz García Reus; la sorprendió la muerte en Río Colorado en un fatal accidente. Nos cuesta creerlo y asimilarlo”, escribieron en el mensaje difundido tras conocerse la tragedia.