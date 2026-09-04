Trasladaban cosecheros y los investigan por presuntamente pagarles con cocaína

Una investigación por presunta entrega de cocaína como forma de pago a cosecheros terminó con dos detenidos y 60 envoltorios secuestrados. Los sospechosos trasladaban trabajadores rurales hacia establecimientos citrícolas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Una investigación por la presunta entrega de cocaína como forma de pago a cosecheros derivó este viernes 4 de septiembre en la detención de dos personas y el secuestro de 60 envoltorios con sustancia que sería cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. El procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional 14 y en un domicilio vinculado a los investigados.
La pesquisa fue desarrollada por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia de la Policía Federal Argentina, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal federal Francisco Bernhardt. Los investigadores centraron sus tareas sobre dos personas dedicadas al traslado de trabajadores rurales desde Concordia hacia establecimientos citrícolas ubicados en distintas localidades de la región.
Según la hipótesis que sostiene la Fiscalía, en ese contexto los investigados habrían distribuido cocaína entre los cosecheros y, particularmente, la sustancia habría sido utilizada como pago en especie por las tareas desarrolladas. Esa circunstancia forma parte de la investigación y deberá ser corroborada durante el avance del proceso judicial.
Seguimientos, escuchas y testimonios
Durante el desarrollo de la causa, personal de la DUOF Concordia realizó distintas tareas de campo destinadas a establecer cómo funcionaba la presunta maniobra y determinar los movimientos de las personas que estaban bajo investigación.
A esas medidas se sumaron intervenciones telefónicas que fueron ordenadas judicialmente. Además, los investigadores recibieron testimonios que aportaron elementos coincidentes con la línea que seguía la pesquisa y permitieron profundizar las actuaciones.
Con la información reunida, el Ministerio Público Fiscal solicitó nuevas medidas. El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza federal Ramponi, autorizó entonces el seguimiento y la requisa del colectivo utilizado para trasladar a los trabajadores rurales, además de un allanamiento en un domicilio relacionado con los sospechosos.
Interceptaron el colectivo sobre la Ruta 14
El procedimiento central se desarrolló durante la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional 14. Allí fue interceptado el colectivo que, de acuerdo con la investigación, era utilizado habitualmente para transportar a los cosecheros hacia establecimientos dedicados a la actividad citrícola.
Durante la requisa del vehículo, los efectivos federales encontraron 45 envoltorios que contenían una sustancia que sería cocaína. También fueron secuestrados dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados a la causa para su correspondiente análisis.
Mientras se desarrollaba el procedimiento sobre la ruta, los agentes concretaron paralelamente el allanamiento autorizado por la Justicia Federal. En ese inmueble localizaron otros 15 envoltorios con sustancia presuntamente cocaína, además de una importante suma de dinero y otros dispositivos, señaló Concordia Policiales.
Secuestraron 60 envoltorios en total
Entre ambos procedimientos, los investigadores secuestraron 60 envoltorios con una sustancia que sería cocaína: 45 fueron encontrados en el colectivo y los restantes 15 durante el allanamiento del domicilio relacionado con los investigados.
Los teléfonos celulares y demás dispositivos incautados también serán de interés para determinar comunicaciones, movimientos y posibles vinculaciones relacionadas con los hechos investigados. El dinero secuestrado, por su parte, quedó igualmente a disposición de la Justicia.
Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición del Juzgado Federal de Concordia. Ambos fueron convocados para prestar declaración indagatoria ante la magistrada que interviene en el expediente.
Investigan si pagaban el trabajo con droga
Uno de los aspectos centrales de la causa será determinar si efectivamente parte de la cocaína era entregada a los trabajadores rurales como contraprestación por las tareas desarrolladas en los establecimientos citrícolas.
La hipótesis resulta particularmente sensible por la situación económica y laboral de las personas involucradas. En caso de corroborarse, la investigación no quedaría circunscripta únicamente a una presunta maniobra vinculada con la distribución o comercialización de estupefacientes, sino que también podría revelar un aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de trabajadores rurales.
Sin embargo, esa circunstancia todavía se encuentra bajo investigación. Será la Justicia Federal la encargada de establecer, a partir de las pruebas reunidas, si la droga secuestrada efectivamente era utilizada como forma de pago, cuál era la modalidad implementada y qué responsabilidad correspondió a cada una de las personas detenidas.
El traslado de cosecheros, bajo la lupa
La investigación puso el foco en la actividad que realizaban los sospechosos como responsables del traslado de trabajadores. Según la información incorporada a la causa, los cosecheros eran llevados desde Concordia hacia diferentes establecimientos citrícolas de la región.
Fue precisamente alrededor de esos viajes que los investigadores comenzaron a reunir elementos sobre una eventual distribución de estupefacientes. Las tareas de campo, las intervenciones telefónicas y los testimonios recibidos permitieron avanzar sobre esa línea y solicitar las medidas que finalmente se realizaron este viernes.
La requisa del colectivo adquirió así especial importancia para la pesquisa. El hallazgo de 45 envoltorios en el vehículo utilizado para transportar trabajadores será uno de los elementos que deberá analizar la Justicia junto con los restantes secuestros y las pruebas obtenidas durante las etapas anteriores de la investigación.
Los detenidos serán indagados
Luego de los procedimientos, las dos personas investigadas quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la Justicia Federal. La declaración indagatoria será una de las próximas instancias procesales para avanzar en la determinación de sus respectivas situaciones.
En paralelo, continuará el análisis de los elementos secuestrados. Además de determinar mediante las pericias correspondientes la naturaleza de las sustancias encontradas, la investigación podrá avanzar sobre la información almacenada en los teléfonos y otros dispositivos incautados durante los procedimientos.
La Justicia deberá determinar finalmente las responsabilidades penales y establecer si se confirma la hipótesis que originó la investigación: que personas encargadas del traslado de cosecheros hacia establecimientos citrícolas distribuían estupefacientes y que la cocaína habría sido utilizada como forma de pago por el trabajo realizado.