Sóftbol: Biondi y Siviero se preparan con Argentina para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

La selección argentina de sóftbol comenzó su preparación para los Juegos Odesur 2026, que reunirán en Paraná a los representativos de Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú. El equipo nacional debutará el próximo 21 de septiembre ante Bolivia en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel.

Los jugadores Luciano Biondi y Fausto Siviero visitaron El Once Deportivo y compartieron sus expectativas ante una competencia que tendrá un significado especial. Mientras Biondi llegó después de competir y consagrarse en el exterior, Siviero se prepara para estrenarse con el seleccionado mayor.

Para el jugador de Talleres, la convocatoria significó el cumplimiento de un objetivo perseguido desde la infancia. “Es un sueño hecho realidad. Siempre fue lo que quise de chico y, por la cantidad de veces que me dijeron que no por distintas cuestiones, esto es una caricia para ese chiquito que siempre lo quiso”, expresó Siviero a Elonce.

Una convocatoria inesperada

Siviero reconoció que mantenía la ilusión de ingresar en la nómina, aunque no esperaba recibir el llamado en esta oportunidad. Su incorporación se produjo luego de las lesiones de dos integrantes del equipo.

“Uno siempre tiene la esperanza de estar en el equipo titular. Hay veces que hay que ser realista, pero no lo esperaba y, cuando me llamaron, no lo podía creer. Es un lujo”, manifestó.

El entrerriano llegó al primer entrenamiento después de haber disputado una temporada en Canadá. Desde entonces, aguardaba con ansiedad la posibilidad de sumarse al grupo y volver a vestir los colores nacionales.

“Estaba con muchas ganas desde que llegué de Canadá. Desde que me llamaron, ya quería entrenar con la selección y vestir otra vez la celeste y blanca. Cada convocatoria es un sueño”, aseguró.

Una preparación sin subestimar rivales

Biondi explicó que la selección afrontará todos los encuentros con la misma intensidad, independientemente de los antecedentes de cada adversario. Venezuela llegará como campeón mundial vigente, mientras que Bolivia y Perú buscarán dar la sorpresa.

“Cada partido es como una final. No podemos decir que Bolivia será un partido tranquilo o que Perú lo será porque no los conocemos. Pueden dar el batacazo”, afirmó.

El jugador sostuvo que el equipo deberá imponer su juego desde el comienzo y evaluar la dificultad recién después de cada encuentro. “Siempre intentamos salir a pisar la cabeza desde que arranca el partido y, cuando termine, podremos decir si estuvo fácil o no”, agregó.

Siviero coincidió con su compañero y remarcó que esa mentalidad atraviesa todas las categorías nacionales. “La esencia de la selección argentina, desde la Sub-18 hasta la mayor, siempre es así: salir a matar y, de última, que te maten”, resumió.

El regreso a los entrenamientos

Buena parte de los convocados llegó recientemente al país después de competir en diferentes ligas internacionales. Esa situación obligó al cuerpo técnico a esperar el regreso de los jugadores para comenzar los trabajos colectivos.

Biondi estuvo en Canadá y posteriormente viajó a República Checa para disputar una competencia europea. Siviero, en tanto, regresó al país dos semanas antes de incorporarse al seleccionado.

“Estábamos todos jugando en el exterior. Cuando volvimos no nos faltaba rodaje, porque ya habíamos tenido gimnasio y partidos; lo que necesitábamos era entrenar juntos. Venimos bien”, explicó Biondi.

El plantel afrontará la competencia sin Juan Cruz y Ladislao, quienes sufrieron lesiones en una mano. Biondi consideró que se trata de dos ausencias importantes por su experiencia dentro del equipo.

“Son referentes, dos campeones mundiales y jugadores con muchísima experiencia. Vamos a tratar de que no se noten tanto las bajas”, señaló.

Teo Migliavacca, el nuevo capitán

La selección argentina también comenzará una nueva etapa con Teo Migliavacca como capitán. El paranaense sucederá a Manuel Godoy, quien tendría en los Juegos Odesur su última participación con el combinado nacional.

Migliavacca será el cuarto capitán del seleccionado en los últimos 11 años, después de Bruno Motroni, Mariano Montero y Godoy. Alan Peker, otro jugador con fuerte vínculo con el sóftbol entrerriano, ocupará el lugar de subcapitán.

Biondi destacó la experiencia y la capacidad de liderazgo del nuevo referente. “Teo es una persona con mucha experiencia, campeón mundial y campeón mundial de clubes. Es de esos jugadores que te llegan cada vez que hablan por su actitud. Estoy súper contento”, afirmó.

Siviero conoce a Migliavacca desde pequeño porque ambos pertenecen a Talleres. Para él, el nombramiento formalizó una función que su compañero ya ejercía dentro de los grupos.

“No es algo raro verlo como capitán. Siempre fue el capitán, aunque no tuviera el título. Es una persona que sabe transmitir, tiene mucha experiencia, es extremadamente técnico y te hace sentir cómodo e integrado”, indicó.

“Es hermoso jugar de local”

Los Juegos Odesur se desarrollarán en diferentes escenarios de Santa Fe y Entre Ríos. Paraná será la sede del sóftbol, una disciplina con una fuerte tradición y una extensa historia dentro de la capital entrerriana.

Biondi aseguró que disputar un certamen internacional ante el público local tendrá un significado particular. También le aconsejó a Siviero que disfrutara la experiencia de llegar al estadio con la camiseta argentina.

“Es hermoso. Lo único que le puedo decir a Fausto es que disfrute, porque la gente ve llegar la combi y empieza a alentar. La verdad es que jugar así es hermoso”, expresó.

Siviero remarcó que su debut con la selección mayor no le permitirá considerar al certamen como una competencia más. “Para mí se siente como si estuviéramos jugando un Panamericano o un Mundial. Vestir la camiseta de la selección no es como jugar para un club. Tenemos que ir a ganar y no subestimar a nadie”, sostuvo.

Biondi y un nuevo título mundial

Luciano Biondi llegó a la concentración después de completar otra temporada destacada con los Chiefs de Canadá. El equipo conquistó por tercera vez consecutiva el Campeonato Mundial de Clubes, luego de sus títulos de 2024 y 2025.

El paranaense, ganador del Olimpia de Plata, compartió el plantel con figuras como Bruno Motroni, Alan Peker y Calil. También convivió con jugadores canadienses y otras estrellas internacionales del sóftbol.

EL ONCE DEPORTIVO - JUEGOS ODESUR 2026 - SOFTBOL LUCIANO BIONDI Y FAUSTO SIVIERO - SEL. ARGENTINA

“Es un sueño muy loco. Comparto con los mejores del mundo; es literalmente vivir con tus ídolos. Jugamos mucho con la experiencia de futbolistas de 38, 39 y 40 años, junto con una camada de estrellas más jóvenes”, relató.

Los Chiefs comenzaron el torneo con algunas dificultades y perdieron uno de sus encuentros ante los Gremlins. Posteriormente vencieron a Bear Creek y volvieron a encontrarse con el mismo adversario en la definición.

“En la final arrancamos perdiendo 2 a 0 y después levantamos un partidazo. Son jugadores que, además de estar tocados por la varita y tener talento, juegan con la cabeza. Es increíble todo lo que piensan mientras compiten”, valoró Biondi.

La convivencia con sus ídolos

Más allá de los resultados, el jugador destacó los vínculos construidos dentro del equipo canadiense. Aquellos deportistas a quienes admiraba desde lejos terminaron convirtiéndose en compañeros y amigos.

“De repente estás conviviendo y tomando mate a las ocho de la mañana con los tipos que veías muy arriba. Empezás a vivir con tus ídolos y eso lo hace mucho más especial”, relató.

Biondi señaló que los jugadores de mayor experiencia se ocuparon de acompañar y proteger a los más jóvenes. Esa convivencia permitió formar un grupo que definió como una familia.

“Los canadienses te meten debajo del ala y te cuidan. Personas a las que mi viejo consideraba unos genios ahora lo abrazan y lo invitan a batear con ellos. Para mí es un grupo hermoso, una familia”, contó.

El próximo objetivo será conseguir un cuarto campeonato consecutivo. De lograrlo, los Chiefs podrían establecer una marca inédita dentro de la competencia mundial de clubes.

Una temporada inolvidable para Siviero

Fausto Siviero también llegó al seleccionado después de un año destacado. Con Talleres consiguió el Campeonato Nacional de Clubes, un título que se le había negado al equipo en tres finales anteriores.

“Fue un año muy productivo en lo deportivo. Fuimos campeones nacionales, tuve mi segunda experiencia en el exterior y la primera en Canadá. Ahora llegó el llamado a la selección mayor; todo se está haciendo muy lindo”, expresó.

La definición del Nacional tuvo una escena particular debido a las condiciones meteorológicas. El partido comenzó durante la madrugada y terminó cerca de las cuatro.

“Jugamos a las 3.30 y terminamos alrededor de las cuatro de la mañana. Nos quedamos festejando hasta las seis, cuando se largó una tormenta enorme. Fue una película”, recordó.

A sus 24 años, Siviero aseguró que todavía se encuentra dando sus primeros pasos y que pretende aprovechar la experiencia de sus compañeros. “Estoy recién caminando en el deporte. Ellos son unas bestias y quiero aprender todo lo que pueda. No me gusta conformarme con nada”, afirmó.

El estudio y el deporte

El jugador de Talleres combina su carrera deportiva con la Licenciatura en Ciencia de Datos, que cursa en Oro Verde. Su rutina incluye varias horas de estudio, gimnasio y entrenamientos con la selección y el club.

Siviero identificó a Bruno Motroni y Teo Migliavacca como sus principales referentes. La posición dentro del campo lo llevó a observar especialmente al excapitán, aunque la cercanía con Teo también marcó su formación.

“Por mi posición, mi referente siempre fue Bruno. Pero, al tener a Teo tan cerca, también pasó a serlo. Teo es un fuera de serie: donde lo pongas rinde, batea muy bien, defiende muy bien y es un excelente catcher”, explicó.

El seleccionado continuará con prácticas conjuntas durante las semanas previas al torneo. Argentina jugará partidos de ida y vuelta contra Bolivia, Perú y Venezuela, con el objetivo de quedarse con la competencia.

Biondi y Siviero convocaron al público entrerriano a acompañar al equipo desde el 21 de septiembre. “Vayan al torneo”, pidieron antes de cerrar su participación en El Once Deportivo.