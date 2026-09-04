Se realiza este domingo la Maratón Solidaria de Fundación La Delfina: deporte y compromiso con las infancias

REDACCIÓN ELONCE
La Maratón Solidaria de Fundación La Delfina celebrará su quinta edición este domingo 6 de septiembre, con pruebas de 5 y 10 kilómetros y una caminata de 3. Lo recaudado será a beneficio de la Asociación Así Basta, dedicada a prevenir el abuso sexual infantil.
La Maratón Solidaria de Fundación La Delfina tendrá este domingo 6 de septiembre su quinta edición con un objetivo que irá mucho más allá de cruzar una meta: la convocatoria buscará acompañar y visibilizar el trabajo de la Asociación Civil Así Basta, organización que desde hace 11 años trabaja en Paraná en la prevención del abuso sexual contra niños y adolescentes.
La actividad reunirá deporte y solidaridad con tres propuestas para diferentes públicos: una caminata participativa de tres kilómetros y dos distancias competitivas, de cinco y diez kilómetros. Mientras comenzaba la entrega de kits a los inscriptos, con remeras, dorsales y obsequios, desde la organización destacaron el crecimiento que alcanzó la iniciativa y el acompañamiento recibido.
Mayda Cresto, de Fundación La Delfina, explicó que la entidad selecciona cada año una organización para acompañar a partir de las instituciones que conocen durante la entrega de las distinciones La Delfina. “Todos los años nosotros, después que hacemos la entrega de las distinciones La Delfina en el mes de marzo, donde tomamos conocimiento de nuevas instituciones, nuevas organizaciones, de la labor que realizan, luego nos reunimos con el equipo y decimos: ‘Bueno, este año, ¿qué vamos a hacer?’”, relató.
Una maratón que busca poner en agenda una problemática
En esta oportunidad, la decisión fue acompañar a Así Basta y utilizar la convocatoria deportiva como una vidriera para su tarea preventiva. “Este año decidimos que sean ellas”, señaló Cresto, quien remarcó la intención de que la comunidad pueda conocer la existencia de la asociación y, fundamentalmente, “la labor que realizan”.
Carla Leconte, presidenta de la Asociación Civil Así Basta, valoró la elección y puso el foco en el significado que tendrá cada kilómetro recorrido. “Es un honor haber sido elegidos. Creemos que el recorrido que va a hacer cada corredor el día domingo en la Costanera va a ser un recorrido de solidaridad y de trabajar la prevención de lo que es la temática del abuso sexual dentro de nuestra ciudad y, más que nada, con la niñez y la adolescencia”, expresó.
La representante de la institución planteó además que el desafío excede a quienes trabajan específicamente con la problemática. “Comprometer a la sociedad toda a trabajar y seguir apostando a la prevención del abuso sexual”, sostuvo Leconte. En ese sentido, recordó: “Nosotros somos una asociación que trabaja hace 11 años en la ciudad de Paraná y, bueno, esta vuelta hemos sido elegidos, distinguidos para poder apostar y seguir trabajando en la prevención”.
Llegar a los lugares donde transitan los niños
Cecilia Chávez, también integrante de Así Basta, explicó que uno de los principales objetivos de la asociación es llevar información a los ámbitos cotidianos de niños y adolescentes. La prevención, señaló, requiere que los adultos cuenten con conocimientos que permitan advertir situaciones de vulneración de derechos y actuar frente a ellas.
“La información para nosotros es una herramienta fundamental”, destacó Chávez. Y describió el desafío que enfrentan: “Llegar a cada lugar donde transitan los niños, sea escuelas, clubes, iglesias, en la propia familia; que la familia y los lugares donde los niños transiten tengan herramientas y conocimiento para poder detectar cualquier situación de abuso o de cualquier tipo de violencia que ellos puedan tener”.
Por esa razón, consideró especialmente valiosos los espacios públicos que permiten hablar sobre una problemática que muchas veces permanece silenciada. “Para nosotros estos espacios donde podamos comentar y contar lo que hacemos en la asociación es fundamental. Básicamente la prevención es una y la sensibilización de la sociedad para nosotros es importante”, manifestó.
“Siguen siendo temas tabú”
La integrante de Así Basta también puso el acento en la necesidad de construir redes entre organizaciones. Según explicó, la articulación permite amplificar un mensaje que todavía encuentra dificultades para instalarse abiertamente en distintos ámbitos sociales.
“El tema de las redes es muy importante para nosotros porque por ahí son temáticas que están invisibilizadas en la sociedad”, sostuvo Chávez. Luego agregó: “Aprovechamos estos espacios que nos brinda, en este caso, La Delfina para hablar de estos temas que no se hablan, que siguen siendo tabú al día de hoy”.
En ese contexto, planteó que la protección de niños y adolescentes no puede quedar exclusivamente en manos de organizaciones sociales. “Entendemos que infancias protegidas es una responsabilidad de todos, no solamente de las organizaciones, las instituciones, sino también del Estado, que muchas veces es la pata más floja en lo que es protección de niñes”, afirmó.
Deporte como herramienta para construir una red
Desde Fundación La Delfina coincidieron en que uno de los valores centrales de la maratón es justamente su capacidad para vincular a personas, organizaciones y empresas alrededor de una causa. Cresto destacó que con cada edición se incorporaron nuevos colaboradores y que las personas distinguidas por la Fundación también suelen sumarse a la iniciativa.
“Todos los años se suman más personas a colaborar de una forma o de otra y eso nos pone muy contentos”, expresó. Para la referente, la actividad física puede convertirse en un punto de encuentro para objetivos que exceden lo deportivo: “Es una herramienta importante para nosotros el deporte, una de las herramientas que usamos para transformar la realidad y también para tejer esta red que sea grande, de trabajo con otras instituciones”.
En esa línea, Cresto sostuvo: “Ojalá todas las instituciones trabajaran en red de esta forma porque está muy bueno, porque ayuda a visibilizar mucho más la causa que cada una lleva adelante”. Así, la quinta edición no solamente buscará reunir corredores, sino también multiplicar el conocimiento sobre el trabajo preventivo que realiza Así Basta.
Tres distancias, premios y una convocatoria abierta
La maratón ofrecerá una caminata de tres kilómetros destinada a quienes quieran participar sin competir. “Como siempre vamos a tener la caminata de 3 km para todos aquellos que quieran acercarse a caminar por esta causa”, explicó Cresto. A ella se sumarán las pruebas competitivas de cinco y diez kilómetros.
Los ganadores de ambas distancias, en las categorías femenina y masculina, tendrán premios en dinero, mientras que quienes se impongan en los diez kilómetros recibirán además un viaje. La organización también preparó regalos aportados por auspiciantes para acompañar la jornada y la premiación.
A su vez, volverá una de las propuestas colectivas incorporadas en ediciones anteriores: el reconocimiento al grupo con mayor cantidad de participantes que completen el recorrido. “Repetimos lo de la experiencia del premio en equipo: el equipo que más corredores pasen la llegada se lleva el asado para 15 personas con postre y pan”, detalló Cresto.
Un recorrido con un significado que excederá la llegada
La escena que buscarán construir este domingo tendrá, de esta manera, dos lecturas. Para algunos será el desafío personal de completar cinco o diez kilómetros; para otros, una caminata compartida. Para Así Basta, cada persona que participe ayudará a poner en circulación un mensaje sobre una problemática difícil y todavía invisibilizada.
La idea de sostenerse entre organizaciones también apareció como una de las reflexiones finales de las representantes de la asociación. “Esto de trabajar en red, de sostenernos, porque son causas que nos afectan a todos, que nos atraviesan a todos y nos afectan en la vida y nos atraviesan en el cuerpo”, señalaron durante la presentación.
“Saber que hay un otro que te sostiene, que te contenga, que estamos por lo mismo, en este caso, que es la protección de las infancias”, resumieron. Así, la quinta Maratón Solidaria de Fundación La Delfina tendrá una meta deportiva visible, pero otra que continuará después de la llegada: fortalecer las redes de prevención y comprometer a la comunidad con la protección de niños y adolescentes.